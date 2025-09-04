Banorte acuerda venta de Bineo a subsidiaria de Klar

Grupo Financiero Banorte (GFNorte) informó que celebró un contrato de compraventa de acciones con Clearscope Holdings, S.A.P.I. de C.V., subsidiaria de Klar Holdings Limited (Klar USA), para la adquisición de la totalidad de las acciones de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

La operación está sujeta a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la opinión de Banco de México, así como la validación de la autoridad en materia de competencia económica.

GFNorte reiteró que el proceso se realiza bajo los más altos estándares internacionales de Gobierno Corporativo y transparencia en la revelación de información.

Acerca de Bineo

Bineo es el primer banco 100% digital en México con licencia bancaria propia, integrante del Grupo Financiero Banorte.

Ofrece productos financieros como préstamos personales, remesas, cuentas de depósitos y pockets de ahorro.

Acerca de GFNorte

GFNorte es uno de los grupos financieros más grandes y diversificados en México, con operaciones de banca, seguros,

servicios financieros, y ahorro para el retiro.

Acerca de Clearscope y Klar USA

Clearscope es una subsidiaria de Klar USA. Klar USA es la sociedad controladora de un grupo corporativo al que pertenece

Klar Technologies, S.A. de. C.V., S.F.P. (“Klar SOFIPO”) una SOFIPO a través de la cual se ofrecen soluciones financieras

simples, transparentes y accesibles que impulsan la inclusión financiera en México, a través de una plataforma digital que

ofrece cuentas sin comisiones, tarjetas de crédito, préstamos personales, ahorro, servicios para PYMES y productos de

inversión, cuyo accionista mayoritario es Clearscope. Klar SOFIPO no forma parte de la Operación.