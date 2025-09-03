Revisión T-MEC abrirá perspectiva positiva a economía mexicana

México se perfila con una perspectiva positiva hacia 2026 y 2027 una vez que se estabilicen las reglas del comercio global y se concrete la revisión del T-MEC, afirmó Pedro Casas Alatriste, CEO de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México, durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte. https://open.spotify.com/show/5wXtS6r7RfzWGwgvzlEh0e?si=5b69d90632e74204&nd=1&dlsi=ceafbdfed9864584

En el mismo Casas Alatriste destacó que México mantiene ventajas frente a competidores globales. El arancel efectivo para las exportaciones mexicanas oscila entre 10 por ciento y 13 por ciento, muy por debajo del que enfrentan países como China (más de 40 por ciento) o Brasil (superior al 25 por ciento).

La confianza también se refleja en la Inversión Extranjera Directa (IED), que, de acuerdo con Alejandro Padilla, Economista en jefe de Banorte, alcanzó un nuevo máximo histórico al crecer 10.2 por ciento anual en el primer semestre de 2025.

De este monto, 84.4 por ciento corresponde a reinversión de utilidades, principalmente de empresas estadounidenses. “Las empresas americanas con presencia en México están confiando en el país y están diciendo aquí es donde tenemos que invertir” subrayó Casas Alatriste.

Revisión del T-MEC en 2026

El directivo de la AmCham explicó que lo más probable es que sea un proceso de revisión con ajustes menores —y no una renegociación profunda—, siempre que se avance en la correcta implementación del tratado y en la eliminación de barreras no arancelarias.

El calendario ya está definido: antes del 4 de octubre de 2025 deberán iniciar las consultas públicas; el 3 de enero de 2026 se presentará un reporte al Congreso de Estados Unidos; y el 1 de julio de ese mismo año, se realizará la revisión formal.

Nearshoring 2.0

Sobre el futuro del Nearshoring, Casas Alatriste sostuvo que México se encuentra en una posición privilegiada gracias a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por la regionalización de las cadenas de valor.

En este sentido, nuestro país destaca como socio estratégico en sectores como la manufactura avanzada, los semiconductores, la industria automotriz —particularmente en vehículos eléctricos e híbridos— y la agroindustria. No obstante, advirtió que el país deberá fortalecer su infraestructura energética, logística y de seguridad para consolidar estas oportunidades.

“Una vez pasada la revisión del T-MEC y estabilizadas las nuevas reglas del juego, percibo en las empresas una visión de victoria y de posicionamiento muy positivo para México frente al resto del mundo”, concluyó Casas Alatriste.