HUAWEI WATCH GT 6 Pro: potencia, energía y precisión para enfrentar el desierto

Mantener un rendimiento estable durante una carrera de más de 100 kilómetros en condiciones extremas no depende únicamente de la fuerza física o la determinación. Exige estrategia, control energético y una lectura precisa del cuerpo. Así lo demostró la ciclista mexicana de ruta y pista Yarely Salazar, quien se posicionó dentro del top 10 en la Open Desert Race – Campeonato Al Salam de Dubái, una exigente prueba de 136 kilómetros marcada por temperaturas cambiantes, fuertes ráfagas de viento y terreno impredecible.

Durante su preparación y la carrera, el HUAWEI WATCH GT 6 Pro se convirtió en una herramienta clave para regular su energía, evitar el sobreentrenamiento y optimizar sus decisiones, tanto en entrenamientos como en competencia.

De quedarse sin energía a dominar la estrategia

Antes de adoptar un enfoque basado en datos, Yarely enfrentaba un problema común en recorridos de alto kilometraje: la pérdida de energía entre los kilómetros 60 y 80.

“Salía muy fuerte, me emocionaba, y luego simplemente me quedaba sin piernas. Era agotamiento físico y mental. Muchas veces por no comer a tiempo y por no entender en qué zona de esfuerzo estaba realmente”, relata la ciclista.

Esa experiencia la llevó a integrar tecnología a su preparación para entender mejor su cuerpo, regular su energía y evitar el desgaste prematuro. Ahí comenzó su relación estratégica con el HUAWEI WATCH GT 6 Pro, que se convirtió en su aliado para mantener un ritmo estable incluso en escenarios extremos como el desierto de Dubái.

Las funciones que marcaron la diferencia

Entre las herramientas que más influyeron en su rendimiento destacan:

Simulación de Potencia Virtual

Permite calcular los watts generados al pedalear, incluso sin potenciómetro físico. Esta métrica ayudó a Yarely a ajustar su esfuerzo en tiempo real, especialmente en subidas o tramos con viento.

Métrica FTP (Umbral de Potencia Funcional)

Le mostró cuánta potencia podía mantener durante una hora sin agotarse, permitiéndole conocer sus límites y definir zonas de esfuerzo personalizadas, fundamentales para carreras largas.

GPS avanzado con tecnología HUAWEI Sunflower

Compatible con cinco sistemas satelitales, le brindó precisión en rutas donde la señal suele perderse, un punto crítico en terrenos amplios y variables como el desierto.

Sensores completos y batería de hasta 21 días

Le permitieron registrar rutas largas sin preocuparse por la autonomía del reloj, además de obtener lecturas precisas de altitud, pendientes, ritmo, calorías y frecuencia cardiaca.

Nutrición inteligente: el otro eje del rendimiento

Yarely también comprendió que la nutrición en ruta es tan importante como el pedalear. Gracias al registro en tiempo real de calorías quemadas, pudo organizar mejor sus tiempos de hidratación y alimentación, un hábito que antes descuidaba y que afectaba directamente su desempeño.

Tecnología, estrategia y energía bien administrada

La combinación de estrategia basada en datos, alimentación adecuada y el respaldo tecnológico del HUAWEI WATCH GT 6 Pro permitió a Yarely enfrentar con éxito uno de los retos más exigentes del calendario. La carrera puso a prueba no solo su fuerza, sino su capacidad de administrar energía con precisión en un entorno extremo.

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro se consolida así como un aliado para ciclistas, corredores y exploradores que buscan ir más lejos y, sobre todo, llegar con energía suficiente para disfrutar cada kilómetro.