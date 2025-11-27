Bitso acelera expansión onchain con futuros perpetuos y prepara lanzamiento de su token en 2026

Bitso, empresa de servicios financieros digitales en América Latina, anunció una nueva fase de expansión de su ecosistema Bitso Onchain, enfocada en ofrecer una experiencia de trading descentralizado de alcance global. La compañía presentó un agregador multiplataforma de futuros perpetuos (perps) y adelantó que lanzará su token Bitso Onchain en 2026.

El agregador de perps —programado para el primer trimestre de 2026— funcionará como una capa de ejecución unificada, permitiendo a los usuarios operar futuros perpetuos en distintas plataformas sin tener que cambiar de interfaz o realizar múltiples depósitos.

Entre las funciones clave se encuentran:

Depósito único para operar en múltiples plataformas.

para operar en múltiples plataformas. Saldo unificado en USDC.

Enrutamiento automático hacia la mejor ejecución disponible.

hacia la mejor ejecución disponible. PnL consolidado en todos los mercados integrados.

en todos los mercados integrados. Acumulación simultánea de puntos provenientes de diferentes plataformas.

Temporada 0: Sistema de Puntos Onchain

Bitso Onchain también anunció que el 1 de diciembre iniciará la Temporada 0 de su Sistema de Puntos Onchain, con elementos como:

Puntos potenciados y multiplicadores por cadena.

Códigos de referido impulsados por creadores.

Leaderboard estacional.

Esta fase preliminar permanecerá activa hasta el lanzamiento del perps beta, marcando la transición hacia la siguiente etapa del roadmap onchain.

Visión de una plataforma global con autocustodia

“Bitso Onchain es la forma en la que llevamos toda la promesa de Web3 a las personas en su día a día: velocidad, equidad y transparencia desde la base”, afirmó Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso. Añadió que el objetivo es construir una plataforma global de trading con autocustodia, que combine la facilidad de uso de un exchange centralizado (CEX) con la apertura y libertad del cripto permissionless.

Token de Bitso Onchain: 2026

La empresa adelantó además que trabaja en el token de Bitso Onchain, previsto para 2026. Este activo estará orientado a fortalecer la participación de la comunidad, incentivar la actividad de trading y robustecer el ecosistema completo de Bitso Onchain.

Con estos anuncios, Bitso reafirma su apuesta por la descentralización, la interoperabilidad y la expansión de productos onchain, consolidando su posición como uno de los actores más innovadores del ecosistema cripto en América Latina.