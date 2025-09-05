Inversiones suizas en México confirman compromiso de largo plazo: SwissCham

Estado de México, 4 de septiembre de 2025.– La presidenta de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham), Karina Lerma, subrayó que las inversiones suizas en México no son proyectos de corto plazo, sino de largo alcance, y un ejemplo de ello es la trayectoria de SICPA, empresa que celebró 20 años de operaciones en el país como líder en la fabricación de tintas de alta seguridad para billetes y documentos valorados.

En el marco de la conmemoración realizada en la planta de SICPA en el Estado de México, Lerma destacó que el capital suizo genera más de 5,000 empleos directos en la entidad y cerca de 55,000 a nivel nacional, reflejo del impacto económico y la permanencia de este tipo de inversiones.

Durante el evento, Arturo Salgado, director general de SICPA en México, resaltó el papel estratégico de la compañía en la seguridad de los mercados nacionales, al proveer tintas para la impresión de billetes y documentos oficiales, además de desarrollar soluciones de autenticación, trazabilidad, recaudación fiscal y protección de marca.

“Con este encuentro reafirmamos la importancia del diálogo público-privado y la colaboración internacional para seguir impulsando entornos seguros y confiables para ciudadanos, gobiernos y empresas”, señaló Salgado.

La conmemoración contó con la participación del embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, autoridades estatales y federales, así como presidentes y directivos de empresas integrantes de la SwissCham.

En el evento, SICPA recibió el distintivo ‘Hecho en México’ por parte de la Secretaría de Economía, reconocimiento que fortalece el vínculo entre la inversión extranjera y el respaldo a la industria nacional.

Karina Lerma concluyó que cada aniversario de una empresa con capital suizo en México refleja el compromiso de crecer junto al país: “No es solo una fecha, es el reflejo de un compromiso con la tecnología, la innovación, la sustentabilidad y la generación de empleos y productos de calidad”.