CNIH celebra prohibición de importación de llantas usadas en México

Publicado

Hace 11 horas

en

CNIH celebra prohibición de importación de llantas usadas en México

La Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH) expresa su más sincero agradecimiento a la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como al secretario de Economía, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, por la publicación, el pasado 28 de agosto, del Decreto que modifica el Programa de Fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

En particular, el sector reconoce la medida que prohíbe la importación temporal de neumáticos usados, una disposición que responde a una demanda histórica de la industria y que representa un avance decisivo hacia un mercado más sustentable, competitivo y seguro.

Durante años, la industria hulera se vio afectada por la entrada de neumáticos usados bajo el argumento de ser renovados para exportación. Sin embargo, muchos de ellos eran comercializados directamente en el país sin cumplir con estándares mínimos de seguridad o calidad. Estos neumáticos, conocidos popularmente como “gallitos”, no solo generaban competencia desleal contra el sector formal de la renovación, sino que también ponían en riesgo la seguridad de los consumidores y agravaban los problemas ambientales.

Con este decreto, el Gobierno de México responde a una problemática que distorsionaba el propósito original del régimen de importación temporal y atiende una de las principales preocupaciones del sector.

La CNIH reitera su compromiso con el fortalecimiento de una industria hulera sustentable, responsable y alineada con los más altos estándares internacionales, así como su disposición a continuar colaborando con las autoridades en el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector en beneficio del país.

