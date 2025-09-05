EE. UU.: empleo débil en agosto refuerza expectativa de recortes de tasas

El mercado laboral estadounidense confirmó en agosto señales de enfriamiento, con la creación de apenas 22,000 empleos no agrícolas, muy por debajo de los 75,000 que esperaba el consenso.

La tasa de desempleo se mantuvo en 4.3 % y la participación laboral en 62.3 %, reflejando estabilidad en los indicadores estructurales, aunque con una dinámica de generación de empleo más débil.

El informe incluyó revisiones negativas: junio pasó de +14,000 a –13,000 empleos, y julio de +73,000 a +79,000, con un ajuste neto de –21,000.

A nivel sectorial, salud y asistencia social fue el motor con 31,000 nuevos puestos, mientras que el gobierno federal, manufactura y comercio mayorista registraron pérdidas que contrarrestaron parte del avance.

Reacción de los mercados

Los inversionistas interpretaron el reporte como un argumento a favor de una Fed más expansiva:

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos base a 4.07 %.

cayó 9 puntos base a 4.07 %. El S&P 500 subió 0.38 % y el Nasdaq 100 0.57 %, mientras que el Dow Jones avanzó 0.07 %.

subió 0.38 % y el 0.57 %, mientras que el avanzó 0.07 %. El dólar se debilitó frente a sus principales pares, reflejando tanto la baja en tasas como mayor apetito por riesgo.

Interpretación de los analistas

El dato refuerza la expectativa de que la Reserva Federal podría realizar dos recortes de tasas adicionales este año, en línea con algunos escenarios de mercado, aunque actualmente los inversionistas descuentan hasta tres reducciones.

Especialistas advierten que factores migratorios y comerciales podrían generar sorpresas inflacionarias en los próximos meses, lo que limitaría el margen de la Fed. En este entorno, recomiendan mantener posiciones cortas en duración y favorecer la deuda corporativa de alto rendimiento y emergente sobre la deuda de gobierno.