Total Protect lanza en UNLOCK25 plataforma mexicana de seguridad logística con enfoque V2X

En el marco de UNLOCK25, su evento anual de innovación, Total Protect presentó una nueva plataforma tecnológica de monitoreo, desarrollada en México con visión LATAM, que busca anticipar riesgos y reforzar la seguridad logística en un entorno donde el robo al transporte de carga sigue siendo una de las principales amenazas, con más de 9,000 incidentes reportados cada año.

La plataforma destaca por su arquitectura modular y escalable, dashboards personalizables, alertas inteligentes y navegación centralizada, bajo un enfoque V2X (Vehicle-to-Everything) que conecta vehículos, sensores y operación central en tiempo real. Esta propuesta responde a la necesidad del mercado mexicano de contar con tecnología adaptada a riesgos locales, frente a soluciones globales poco alineadas al contexto nacional.

“El mercado mexicano no puede esperar soluciones globales mal adaptadas. Necesita tecnología hecha aquí, con el conocimiento del riesgo local. UNLOCK25 es el momento exacto en que activamos esa nueva generación de soluciones”, señaló María de los Ángeles Useche Serrano, directora comercial de Total Protect.

Además de la plataforma central, la empresa presentó cuatro desarrollos complementarios listos para pruebas piloto:

Protect Video Pro : sistema de videovigilancia inteligente con snapshots, miniclips y alertas optimizadas.

: sistema de videovigilancia inteligente con snapshots, miniclips y alertas optimizadas. Cámara de Reversa (Add-on) para mayor seguridad en maniobras.

para mayor seguridad en maniobras. Sensor de Combustible con hardware físico y monitoreo digital integrado.

con hardware físico y monitoreo digital integrado. Cerradura Electrónica (Add-on) con control remoto desde la plataforma.

Con más de 34 mil traslados monitoreados al año y una tasa de recuperación del 99%, Total Protect ha demostrado su capacidad de reacción en la protección de flotillas. Con esta nueva plataforma y su ecosistema de soluciones, la compañía apuesta ahora por pasar de la reacción a la anticipación, impulsando la transformación digital de la logística en México.

UNLOCK25 no solo representó la presentación de productos, sino el inicio de una nueva etapa para la seguridad logística: un modelo basado en datos, visibilidad total y prevención como exigencias clave del mercado.

“UNLOCK25 marca el inicio de una nueva etapa: no sólo reaccionar a los riesgos, sino anticiparlos. Con tecnología local, visión logística y un enfoque V2X, Total Protect reafirma su compromiso de transformar la seguridad en el transporte mexicano”, concluyó Useche Serrano.