Air Canada suma nuevos destinos en Europa y Asia para 2026

Publicado

Hace 6 horas

en

Air Canada suma nuevos destinos en Europa y Asia para verano 2026

Air Canada presentó su red internacional para el verano 2026, con nuevas rutas hacia Europa y Asia, así como la extensión de servicios estratégicos que fortalecen su conectividad global.

Entre las novedades destacan:

  • Nueva ruta Montréal–Catania (Sicilia, Italia)
  • Nueva ruta Montréal–Palma de Mallorca (España)
  • Regreso de las rutas Toronto–Shanghái y Toronto–Budapest
  • Extensión de Vancouver–Bangkok a servicio anual

Con estas adiciones, Air Canada se convierte en la primera aerolínea canadiense en ofrecer vuelos directos a Sicilia y Mallorca, además de ser la única en Norteamérica con vuelos sin escalas a Bangkok durante todo el año.

Mark Galardo, Vicepresidente Ejecutivo, Director Comercial y Presidente de Carga de Air Canada, destacó que la expansión responde al crecimiento de la demanda global y a las tendencias de turismo:

“El próximo verano lanzaremos emocionantes servicios hacia Sicilia y Mallorca desde Montréal. Desde Toronto reactivamos Shanghái y Budapest, y desde Vancouver convertimos Bangkok en un destino anual. Estas adiciones consolidan nuestra red como una de las más amplias de Norteamérica, conectando a pasajeros con los seis continentes habitados”.

La Honorable Chrystia Freeland, Ministra de Transporte y Comercio Interno de Canadá, subrayó que estas rutas impulsarán tanto el turismo como la economía:

“Los canadienses disfrutarán de más opciones de viaje, mayor comodidad y conexiones más sólidas con Europa y Asia. Además, más vuelos significan más comercio, empleos y un crecimiento económico más fuerte para el país”.

Por su parte, el Honorable Maninder Sidhu, Ministro de Comercio Internacional, enfatizó el impacto comercial de la expansión:

“La mayoría de la carga aérea de Canadá viaja en aviones de pasajeros. Ampliar estas rutas no solo acerca a las personas, también impulsa el comercio internacional y fortalece la competitividad global de Canadá”.

Los boletos ya están disponibles en aircanada.com, en Centros de Reservaciones y a través de Agencias de Viaje.

Nuevos itinerarios de Air Canada*:

Air Canada suma nuevos destinos en Europa y Asia para verano 2026

Air Canada es la aerolínea de bandera de Canadá. Su centro de operaciones está ubicado en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, Quebec. La empresa fue fundada el 10 de abril de 1936 como Trans-Canada Airlines.

