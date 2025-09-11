Acciones de Oracle suben casi 40% por previsión de crecimiento en la nube e IA

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) presentó los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2026, reportando un fuerte crecimiento impulsado por la demanda de servicios en la nube y soluciones de inteligencia artificial. La previsión de la compañía sobre su negocio de infraestructura en la nube (OCI) generó un aumento cercano al 40% en el valor de sus acciones.

Durante el trimestre, las obligaciones de desempeño pendientes (RPO) se incrementaron un 359% interanual, alcanzando los US$455.000 millones, lo que refleja un nivel de contratos futuros sin precedentes. Los ingresos totales ascendieron a US$14.900 millones, un aumento del 12% en dólares y del 11% en moneda constante.

El negocio de la nube continúa siendo el motor principal:

Ingresos de la nube (IaaS + SaaS): US$7.200 millones , +28%.

, +28%. Infraestructura en la nube (IaaS): US$3.300 millones , +55%.

, +55%. Aplicaciones en la nube (SaaS): US$3.800 millones , +11%.

, +11%. Fusion Cloud ERP: US$1.000 millones , +17%.

, +17%. NetSuite Cloud ERP: US$1.000 millones, +16%.

En contraste, los ingresos por software disminuyeron un 1%, ubicándose en US$5.700 millones.

En materia de rentabilidad, Oracle reportó una utilidad neta GAAP de US$2.900 millones, mientras que la utilidad neta no GAAP alcanzó los US$4.300 millones, un crecimiento del 8%. La utilidad por acción GAAP se ubicó en US$1,01 (−2%), mientras que la no GAAP fue de US$1,47 (+6%).

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, destacó que el trimestre estuvo marcado por la firma de cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes, lo que impulsó el crecimiento del RPO. Añadió que la compañía prevé un fuerte aumento de ingresos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), estimando un crecimiento del 77% en este año fiscal, hasta los US$18.000 millones, con proyecciones de alcanzar US$144.000 millones en cinco años.

Por su parte, el presidente y director de tecnología, Larry Ellison, subrayó el crecimiento extraordinario del negocio de bases de datos Multinube, con un alza del 1.529% en el trimestre gracias a la colaboración con Amazon, Google y Microsoft. Ellison anunció además el lanzamiento de Oracle AI Database, un servicio en la nube que permitirá a los clientes integrar modelos de lenguaje avanzados —como Google Gemini, OpenAI ChatGPT o xAI Grok— directamente en Oracle Database.

La compañía también informó que su junta directiva aprobó un dividendo trimestral de US$0,50 por acción, con fecha de pago el 23 de octubre de 2025.

Con estos resultados, Oracle consolida su estrategia de crecimiento en la nube y en inteligencia artificial, reforzando su posición en un mercado altamente competitivo.