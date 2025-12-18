Real estate en 2025: balance anual de la industria inmobiliaria

Con el cierre del año, Inmuebles24 dialogó con distintos actores del sector inmobiliario para conocer su balance sobre el desempeño de la industria durante 2025. En términos generales, los participantes coincidieron en que fue un año marcado por la cautela, diversos retos y un entorno de incertidumbre, particularmente ante la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24, el próximo año traerá movimientos relevantes que podrían impactar al sector. “En 2026 habrá factores clave como la renegociación del T-MEC y la celebración del Mundial de Fútbol, que podrían influir en el comportamiento del real estate. Será fundamental que quienes formamos parte de la industria sigamos trabajando en beneficio de nuestros clientes y usuarios”, señaló.

Así vivió la industria inmobiliaria el 2025

Desde la perspectiva de Roberto González Purcallas, de Grupo Inmobiliario Purcallas —especializado en vivienda, oficinas y naves industriales—, el año tuvo un desempeño positivo, aunque con altibajos. Destacó que el segmento industrial fue el que registró mayor dinamismo y que, como parte de su estrategia, se impulsó la promoción de propiedades con alto atractivo comercial.

Por su parte, un representante de ZEIKAN Inmobiliaria, enfocada en vivienda, indicó que la empresa logró un crecimiento respecto a 2024. Entre las acciones clave que impulsaron este resultado se encuentran un programa constante de capacitación para asesores, una mayor presencia en redes sociales y el fortalecimiento de alianzas con desarrolladores.

Las alianzas estratégicas también fueron una pieza central para Grupo Inmobiliario ROHME, especializado en vivienda y oficinas. Leticia Romero, gerente comercial de la firma, explicó que durante 2025 se enfocaron en definir procesos, concentrarse en zonas específicas, ser más selectivos y dar seguimiento cercano a los clientes.

Romero destacó que las operaciones de renta, tanto habitacional como de oficinas, fueron las más activas del año. En contraste, aunque las operaciones de compra de vivienda aumentaron, se observó mayor cautela por parte de los compradores. Un dato relevante fue que tres de cada diez operaciones se concretaron con recursos propios.

Desde una perspectiva independiente, María Eugenia de la Peña de Anzorena, asesora inmobiliaria certificada especializada en vivienda y oficinas, señaló que sus principales estrategias para mejorar el desempeño fueron el seguimiento puntual a los clientes, la claridad en las operaciones y el respaldo de su experiencia, credibilidad y honestidad profesional.

Un mercado competitivo y con retos persistentes

Si bien algunos actores describieron un año conservador con señales positivas, otros enfrentaron mayores dificultades. Para Coty Valencia, agente inmobiliaria independiente especializada en vivienda, el mercado de ventas se mantuvo altamente competitivo y marcado por la incertidumbre política.

Valencia observó un mayor interés por las rentas frente a las ventas, así como incrementos en los precios de los inmuebles, lo que ha dificultado la adquisición de vivienda mediante crédito hipotecario, especialmente por las altas tasas de interés.

Finalmente, tanto Roberto Mesa, director de ventas y socio de la inmobiliaria Amanity, como Julieta Algazi, propietaria de Jabienes Raíces, coincidieron en que 2025 fue un año complejo. Para enfrentar este entorno, recurrieron a estrategias de marketing y publicidad con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en un sector influido por un contexto político y económico cambiante.