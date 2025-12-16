Firman Ampi Cdmx y Kallify alianza estratégica

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios delegación Ciudad de México (AMPI Cdmx) y la empresa Kallify proptech primera en su especialidad legal, firmaron hoy un convenio estratégico que ayudará a dar un dictamen jurídico a las operaciones inmobiliarias

Diana Sandoval, directora de Kallify explicó que ahora se puede revisar el expediente para que desde el origen los notarios y los más de 500 abogados que forman parte de la red puedan constatar qué operación es viable y puede realizarse y así deshechar otras que no proceden por diferentes problemas que presenten, incluso algunos insalvables.

Entre otras ventajas asistentes al evento señalaron que ahora justo se sumará a los notarios desde el inicio de la operación, desde que se inicia el proceso para que se pueda avanzar con la certeza de que el movimiento de venta o compra es válido y procede.

La experiencia ha dictado que en ocasiones se llega hasta el final del proceso con el notario y entonces se dan cuenta que la operación presenta irregularidades que hacen inviable la operación.

Por su parte, Felipe Cuevas, presidente de AMPI Cdmx precisó que el contar con esta asesoría puede eficientar las negociaciones inmobiliarias y llegar a un buen termino con beneficio a los clientes finales que tendrán el dictamen jurídico desde el inicio, pudiendo incluso ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

El convenio llevará a abrir espacio y poner a disposición de los asesores inmobiliarios a los más de 100 notarios en el área metropolitana y más de 20 en el Edomex, así como a los notarios que se sumen y a los que elija libremente el usuario final.

Asimismo, colaborarán abriendo las oficinas de Kallify para consultas y negociaciones entre los asesores y sus clientes finales.