Grupo Libera lidera el desarrollo inmobiliario sostenible en México desde Yucatán

Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2025. – Grupo Libera, desarrolladora inmobiliaria 100% yucateca fundada en 2019, consolida su liderazgo regional y nacional al implementar un modelo de sustentabilidad integral en el mercado inmobiliario del sureste de México. Con más de 20 proyectos entregados y un portafolio superior a 2,000 millones de pesos en sus primeros cinco años, la empresa se distingue por integrar innovación, plusvalía e impacto comunitario.

En 2024, Grupo Libera se convirtió en la primera desarrolladora en México en obtener el Distintivo de Calidad Ambiental de la PROFEPA, reconocimiento que avala el cumplimiento de altos estándares de gestión ambiental. Desde 2022, también cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) y es miembro del Pacto Mundial de la ONU, además de integrar los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP) de ONU Mujeres y la certificación Factor Wellbeing 360 en cultura organizacional.

Su portafolio abarca proyectos residenciales, terrenos patrimoniales, eco-residenciales, desarrollos industriales y hotelería boutique en Yucatán, Quintana Roo y otras regiones estratégicas. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Tótem Residencial Sustentable —premiado en los Premios LADI 2023 como Mejor Vivienda Horizontal— y Tótem Beach Club, que recibió el Premio Gota de Oro por su sistema de tratamiento de aguas residuales, equivalente a más de 2 millones de litros de agua tratada.

La estrategia de Grupo Libera se basa en principios de sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza, con criterios de diseño bioclimático, uso de materiales regionales, gestión responsable del agua y desarrollo fuera de áreas naturales protegidas. Desde su fundación, ha beneficiado a más de 20,000 personas mediante programas de empleo, cadenas de valor locales y acciones de conservación y educación comunitaria.

“Nuestro compromiso es demostrar que el desarrollo inmobiliario puede y debe generar valor económico con impacto social positivo, elevando el estándar de lo que se espera de una empresa del sureste hacia todo el país”, señaló Edoardo Triay, director general de Grupo Libera.

Con presencia en Mérida, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Estado de México y Playa del Carmen, la empresa ofrece un modelo de inversión con propósito, que incluye respaldo jurídico, financiamiento directo, ubicaciones de alta plusvalía y servicio postventa.