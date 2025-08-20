Conéctate con nosotros

Inmobiliario

Demanda fuerte y tasas a la baja abren oportunidades en el mercado inmobiliario de CDMX

Inmobiliario

Grupo Libera lidera el desarrollo inmobiliario sostenible en México desde Yucatán

Infraestructura Inmobiliario

Mítikah Centro Comercial reabre sus puertas tras concluir revisiones de seguridad

FINANZAS Inmobiliario

La Bolsa Mexicana de Valores registra su mejor mes en financiamiento en 2025

Inmobiliario Sustentabilidad

Santander y Grupo Lomas impulsan turismo sostenible con histórico crédito verde

Inmobiliario Vivienda

APCI y MULIV firman convenio para impulsar liderazgos femeninos

Inmobiliario

E-commerce e innovación digital transforman el sector inmobiliario

Inmobiliario

Sector industrial y vivienda impulsan el Bajío:Tinsa

Inmobiliario

Crece red de brokers en México con apoyo de plataformas digitales

Inmobiliario Tecnología

Mexicanos lanzan plataforma para invertir en bienes raíces desde el celular

Inmobiliario

Demanda fuerte y tasas a la baja abren oportunidades en el mercado inmobiliario de CDMX

Publicado

Hace 18 horas

en

¿Qué podemos esperar del mercado inmobiliario en 2025 Tendencias y desafíos en México

Pese a que el primer semestre del año cerró con un crecimiento marginal de apenas 0.2% en viviendas vendidas, especialistas del sector inmobiliario mantienen expectativas positivas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026, apoyados en la fortaleza de la demanda y la baja en tasas de interés.

En el webinar “Mercado inmobiliario en la Ciudad de México: Claves del primer semestre 2025 y expectativas para el segundo”, organizado por University Tower®, Enrique Téllez, co-director de desarrolladora del parque®, señaló que el mercado hipotecario se mantiene dinámico y con liquidez. “La demanda está ahí, pero necesitamos atenderla con productos bien pensados. Lo que sigue es que los desarrolladores detecten terrenos, gestionen permisos y preparen nuevos proyectos”, dijo.

Por su parte, Justino Moreno, director de Consultoría en Tinsa México by Accumin, destacó que la demanda es más informada y exige proyectos diseñados a la medida: “Ya no se trata de construir lo mismo, sino de analizar qué busca cada zona y responder con soluciones más específicas”.

Gentrificación y falta de oferta

Sobre la gentrificación, los expertos coincidieron en que el verdadero problema de fondo es la insuficiencia de oferta habitacional en todos los segmentos, lo que ha presionado precios de compra y renta en la capital. “Durante los últimos seis años no se generó la vivienda necesaria debido a la pandemia, la parálisis en permisos y la caída en la inversión. Eso es lo que está poniendo presión sobre el mercado”, explicó Téllez.

Este déficit ha impulsado el mercado de renta, pues muchos hogares, sobre todo jóvenes, han postergado la compra de vivienda. Según Tinsa, en el primer semestre de 2025 el precio de la vivienda usada en zonas céntricas como Roma, Juárez y Condesa aumentó hasta 12%, mientras que áreas periféricas como Tizayuca y Zumpango ganan atractivo por su mayor disponibilidad y precios más accesibles.

Retos de largo plazo

Aunque estas zonas ofrecen alternativas inmediatas, los especialistas subrayaron la necesidad de generar empleos y servicios locales que reduzcan traslados hacia la capital. Asimismo, destacaron la importancia de contar con mejores datos sobre el mercado de renta para diseñar políticas públicas más efectivas.

“La discusión sobre gentrificación no puede separarse del problema estructural: no hay suficiente oferta de vivienda nueva”, apuntó Téllez.

La charla completa puede consultarse en: YouTube.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.