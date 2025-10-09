Bridgestone lanza Triple Protección ante el aumento de baches en la CDMX

Durante el primer semestre del año se reportaron más de 15 mil baches en las calles de la Ciudad de México, de acuerdo con el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Esta cifra refleja uno de los mayores retos para la movilidad urbana y la seguridad vial de los automovilistas.

En este contexto, Bridgestone refuerza su compromiso con los conductores al ofrecer su programa Triple Protección, diseñado para brindar respaldo ante imprevistos en el camino como golpes, cortes o defectos de fabricación en los neumáticos.

El programa incluye tres beneficios principales:

Compra y prueba: el cliente puede probar las llantas hasta por dos meses o 1 mm de desgaste y, si no queda satisfecho, recibir la devolución de su dinero.

el cliente puede probar las llantas hasta por dos meses o 1 mm de desgaste y, si no queda satisfecho, recibir la devolución de su dinero. Protección contra golpes y cortes: reemplazo del neumático en caso de daño accidental durante un año o hasta 25 % de desgaste.

reemplazo del neumático en caso de daño accidental durante un año o hasta 25 % de desgaste. Garantía contra defectos de fabricación: reemplazo de llantas con defectos hasta por cinco años.

“En Bridgestone estamos conscientes de los riesgos que enfrentamos todos los días en el camino y aunque nuestros neumáticos están diseñados para enfrentar condiciones desafiantes, con programas de beneficios como Triple Protección damos un valor agregado al acompañar a nuestros clientes ante cualquier eventualidad”, destacó René Salgado, Gerente Sr. de Trade Marketing para Bridgestone Latinoamérica Norte.

La compañía recuerda que mantener una distancia segura entre vehículos y revisar periódicamente el estado de los neumáticos puede prevenir accidentes ocasionados por baches y otros obstáculos.

Con estas acciones, Bridgestone busca fortalecer la confianza y seguridad de los conductores en cada trayecto.

🔗 Más información en: https://www.bridgestone.com.mx/llantera/

🔗 Detalles del programa Triple Protección: https://www.bridgestone.com.mx/atencion-al-cliente/beneficios-bridgestone-triple-proteccion/