RUBA celebra 20 años de crecimiento sostenido y fortalece su liderazgo en el sector vivienda

La desarrollador inmobiliaria Ruba cumple 20 años y reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible, la calidad de sus proyectos y la atención al cliente, destacando un modelo de negocio resiliente que ha permitido un crecimiento de doble dígito durante 27 años consecutivos.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga, quien conduce el programa En Concreto Contigo, Jesús Sandoval, director general y miembro del consejo de administración de RUBA, detalló cómo la compañía ha logrado sortear los desafíos del 2025 y consolidarse como referente en el sector.

“RUBA ha logrado conformar un modelo de negocio inspirado en una visión humanista y de largo plazo, que ha permitido ser resilientes y afrontar con éxito los retos de los últimos años, incluyendo la pandemia y la volatilidad del mercado inmobiliario”, señaló Sandoval.

Uno de los pilares del éxito de RUBA, explicó Sandoval, es la reinversión del 90% de las utilidades para fortalecer su patrimonio y financiar nuevos proyectos, reservando solo el 10% para los inversionistas.

Además, la empresa cuenta con un equipo profesional y especializado, un área de inteligencia comercial, y un enfoque constante en conocer las necesidades del mercado y ofrecer vivienda de acuerdo con la capacidad de pago de sus clientes.

RUBA inició ofreciendo vivienda de interés social, consolidándose como líder nacional en ese segmento, y ha expandido su oferta a vivienda media y residencial. Actualmente, muchos de sus colaboradores y clientes viven en propiedades desarrolladas por la compañía, evidenciando la confianza y lealtad hacia la marca.

Sobre el panorama del sector hacia 2026, Sandoval se mostró optimista: “México es la decimotercera economía del mundo, con un sector vivienda resiliente y empresas sólidas que cuentan con amplia experiencia. Si el sector público y privado generan condiciones favorables, podremos afrontar con éxito los retos futuros y continuar creciendo”. Con más de 20 años de trayectoria, RUBA se posiciona como un ejemplo de estabilidad, innovación y compromiso con la vivienda accesible y de calidad en México, combinando visión de largo plazo, profesionalización y enfoque en la satisfacción del cliente