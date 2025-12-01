AMEFIBRA nombra a Jorge Ávalos como nuevo presidente para el periodo 2026-2027

La Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA) anunció que Jorge Ávalos Carpinteyro, CEO de Fibra Monterrey y actual vicepresidente del organismo, fue elegido como nuevo presidente para el periodo 2026-2027, en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga. Ávalos asumirá el cargo el 1 de enero de 2026.

Con una sólida trayectoria en los sectores inmobiliario y financiero, Ávalos aportará una visión estratégica enfocada en transparencia, desarrollo sostenible y competitividad del ecosistema de FIBRAs en México. Su experiencia previa incluye una destacada labor en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) durante 2024-2025, así como su liderazgo en el crecimiento de Fibra Monterrey.

“Agradezco la confianza de los miembros de AMEFIBRA. Nuestro sector es fundamental para el desarrollo económico del país. Mi visión será seguir impulsando el crecimiento del sector de las FIBRAs para generar valor sostenible para inversionistas, inquilinos, desarrolladores y comunidades”, señaló Ávalos.

La directora de AMEFIBRA, Josefina Moisés, reconoció el liderazgo de Salvador Daniel y destacó que la experiencia de Ávalos como vicepresidente durante cuatro años permitirá una transición ágil y efectiva:

“Su trayectoria será clave para enfrentar los retos del sector y consolidar nuevas oportunidades de crecimiento.”

Trayectoria profesional de Jorge Ávalos

Antes de incorporarse a Fibra Monterrey, Ávalos fue parte fundamental en la creación y desarrollo de Banco Invex, donde trabajó por más de 20 años y formó parte de su Consejo de Administración. Cuenta con estudios en el ITAM, la Universidad de Dallas, el IPADE y un diplomado en negocios por la Universidad de Harvard.

Resultados del sector bajo la presidencia de Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Durante la gestión de Salvador Daniel, AMEFIBRA consolidó su posición como uno de los principales motores de inversión institucional del país. Entre los logros del periodo destacan:

Valor de activos superior a 891 mil millones de pesos.

Más de 30 millones de m² de Área Bruta Rentable.

de Área Bruta Rentable. Ocupación cercana al 95%.

Rendimientos promedio del 15% en 2024 , ocho puntos por encima del mercado.

, ocho puntos por encima del mercado. Dividendos superiores al 9% anual .

. Capitalización equivalente al 4.5% del PIB nacional .

. Más de USD 115 mil millones en activos administrados entre FIBRAs y capital privado; USD 48 mil millones corresponden a miembros de AMEFIBRA.

Estos indicadores reflejan la solidez del sector inmobiliario institucional y la importancia de AMEFIBRA como referente en el mercado mexicano.

Una nueva etapa para el sector

Con la llegada de Jorge Ávalos a la presidencia, AMEFIBRA buscará consolidar su papel estratégico en el desarrollo inmobiliario del país, promoviendo mejores prácticas corporativas, fortaleciendo la gobernanza, y generando valor sostenible para sus grupos de interés.