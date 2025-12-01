Conéctate con nosotros

Inmobiliario

AMEFIBRA nombra a Jorge Ávalos como nuevo presidente para el periodo 2026-2027

Inmobiliario

Mexicanos invierten en Miami: compras remotas y financiamiento disponible

Inmobiliario

Fibra Mty avanza en la depuración de su portafolio y acuerda venta de oficinas en Jalisco por 31.3 mdd

Inmobiliario Noticias Vivienda

AMPI presenta 17 propuestas para incentivar producción de vivienda

Inmobiliario Vivienda

Llama AMPI a municipios a mejorar procesos para construcción de vivienda

Inmobiliario Real Estate

Fibra Uno invertirá 10 mil mdp anuales; anuncia plan a cinco años

Inmobiliario Movilidad

Día del Edificio en México: la arquitectura vertical como respuesta a los nuevos retos urbanos

CONSTRUCCIÓN Inmobiliario Noticias Vivienda

Expo Ruba Guadalajara 2025: Ruba, Primer Cuadro y Lodela fortalecen el mercado inmobiliario con apoyo de la banca

Economía Inmobiliario Real Estate

Fibra Mty eleva en 19% su calificación GRESB 2025 y refuerza su liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa

Inmobiliario

University Tower® devela su primera obra pública: un diálogo vivo entre arquitectura y arte contemporáneo

Inmobiliario

AMEFIBRA nombra a Jorge Ávalos como nuevo presidente para el periodo 2026-2027

Publicado

Hace 9 horas

en

La Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA) anunció que Jorge Ávalos Carpinteyro, CEO de Fibra Monterrey y actual vicepresidente del organismo, fue elegido como nuevo presidente para el periodo 2026-2027, en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga. Ávalos asumirá el cargo el 1 de enero de 2026.

Con una sólida trayectoria en los sectores inmobiliario y financiero, Ávalos aportará una visión estratégica enfocada en transparencia, desarrollo sostenible y competitividad del ecosistema de FIBRAs en México. Su experiencia previa incluye una destacada labor en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) durante 2024-2025, así como su liderazgo en el crecimiento de Fibra Monterrey.

“Agradezco la confianza de los miembros de AMEFIBRA. Nuestro sector es fundamental para el desarrollo económico del país. Mi visión será seguir impulsando el crecimiento del sector de las FIBRAs para generar valor sostenible para inversionistas, inquilinos, desarrolladores y comunidades”, señaló Ávalos.

La directora de AMEFIBRA, Josefina Moisés, reconoció el liderazgo de Salvador Daniel y destacó que la experiencia de Ávalos como vicepresidente durante cuatro años permitirá una transición ágil y efectiva:

“Su trayectoria será clave para enfrentar los retos del sector y consolidar nuevas oportunidades de crecimiento.”

Trayectoria profesional de Jorge Ávalos

Antes de incorporarse a Fibra Monterrey, Ávalos fue parte fundamental en la creación y desarrollo de Banco Invex, donde trabajó por más de 20 años y formó parte de su Consejo de Administración. Cuenta con estudios en el ITAM, la Universidad de Dallas, el IPADE y un diplomado en negocios por la Universidad de Harvard.

Resultados del sector bajo la presidencia de Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Durante la gestión de Salvador Daniel, AMEFIBRA consolidó su posición como uno de los principales motores de inversión institucional del país. Entre los logros del periodo destacan:

  • Valor de activos superior a 891 mil millones de pesos.
  • Más de 30 millones de m² de Área Bruta Rentable.
  • Ocupación cercana al 95%.
  • Rendimientos promedio del 15% en 2024, ocho puntos por encima del mercado.
  • Dividendos superiores al 9% anual.
  • Capitalización equivalente al 4.5% del PIB nacional.
  • Más de USD 115 mil millones en activos administrados entre FIBRAs y capital privado; USD 48 mil millones corresponden a miembros de AMEFIBRA.

Estos indicadores reflejan la solidez del sector inmobiliario institucional y la importancia de AMEFIBRA como referente en el mercado mexicano.

Una nueva etapa para el sector

Con la llegada de Jorge Ávalos a la presidencia, AMEFIBRA buscará consolidar su papel estratégico en el desarrollo inmobiliario del país, promoviendo mejores prácticas corporativas, fortaleciendo la gobernanza, y generando valor sostenible para sus grupos de interés.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.