AMEFIBRA pide reglas claras para gestión hídrica en México

La Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA) reconoció la apertura mostrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el diálogo sostenido con legisladoras, legisladores y con el equipo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante el análisis del dictamen de la nueva Ley General de Aguas.

Como organismo que agrupa a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces comprometidos con el desarrollo sostenible, AMEFIBRA destacó que esta discusión legislativa incorpora una visión integral centrada en el derecho humano al agua, principio indispensable para garantizar el bienestar de la población. Asimismo, valoró la disposición de las autoridades para escuchar y considerar la viabilidad técnica y operativa que demanda el desarrollo urbano en México.

La asociación subrayó la relevancia de avanzar hacia un marco regulatorio que fomente:

La protección y priorización del derecho humano al agua.

La gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico.

Mecanismos para la transmisión de derechos que incentiven la planeación estratégica.

Mayor claridad regulatoria para operadores y usuarios.

Herramientas que faciliten el cumplimiento normativo en distintas regiones del país.

Procesos modernos que acompañen el crecimiento urbano y la operación de la infraestructura inmobiliaria.

La colaboración entre autoridades, sector privado y comunidades para elevar los estándares de uso responsable del agua.

El aprovechamiento de agua pluvial para fines no domésticos, con el propósito de fomentar infraestructura sostenible y reducir la presión sobre las fuentes tradicionales de abasto.

AMEFIBRA enfatizó que el fortalecimiento de estas prácticas requiere coordinación estrecha entre autoridades, desarrolladores y comunidades, a fin de impulsar soluciones más eficientes y sostenibles en los inmuebles del país. Para la asociación, este ejercicio de apertura representa un avance significativo hacia un futuro hídrico más seguro, transparente y sustentable.

La organización reiteró su compromiso de colaborar de manera proactiva con los distintos órdenes de gobierno para promover mejores prácticas en la gestión del agua dentro del sector de FIBRAs. Su objetivo es contribuir al bienestar de los usuarios, al desarrollo económico nacional y a una infraestructura inmobiliaria más resiliente y sostenible para México.