XIV Simposium de GAP aborda seguridad aeroportuaria rumbo al Mundial 2026

TURISMO

Publicado

Hace 22 horas

en

Con el propósito de fortalecer la seguridad aérea en México, impulsar la cooperación interinstitucional y coordinar estrategias que garanticen operaciones seguras y eficientes en los aeropuertos del país, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) lleva a cabo la XIV edición del Simposium de Seguridad de la Aviación Civil, bajo el tema “Grandes eventos”.

El encuentro, realizado en Puerto Vallarta, se ha consolidado como un referente en materia de seguridad aeroportuaria en México y América Latina, reuniendo a especialistas, autoridades y organismos internacionales.

En esta edición participan representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), directivos de aeropuertos del país, empresas de seguridad, organismos internacionales especializados en aviación y delegados de la FIFA, en el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, de la que México será una de las sedes.

A través de conferencias, mesas de análisis y ponencias, se abordan los desafíos que implican los eventos globales y, en particular, las acciones emprendidas en México para fortalecer la seguridad aérea de los pasajeros que llegarán al país durante la justa deportiva.

“Los grandes eventos como el Mundial de Futbol 2026 siempre serán una vitrina para mostrar al mundo la capacidad de México de operar aeropuertos seguros, modernos y eficientes. En GAP asumimos con orgullo el liderazgo de generar espacios de diálogo como este simposium, que nos permite alinear procesos, compartir experiencias y fortalecer las estrategias para atender eventos de gran magnitud”, afirmó Martín Zazueta, director de Aeropuertos y Negocio Regulado de GAP.

Entre los temas destacados se encuentran la mesa de análisis “Preparación de los aeropuertos sede para el Mundial”, moderada por Zazueta, y la ponencia “Gestión Inteligente de multitudes en aeropuertos: el uso de video y analítica avanzada”, a cargo de Mirelle Solcá, representante de la firma tecnológica Verkada.

Con este foro, GAP reafirma su compromiso de ofrecer a los pasajeros infraestructura aérea de clase mundial, cumpliendo con los más altos estándares internacionales en seguridad, calidad y eficiencia.

