Turismo, innovación y sostenibilidad: la agenda del WTTC en Roma

La capital italiana se prepara para recibir la 25ª edición de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se celebrará del 28 al 30 de septiembre en el Auditorium Parco della Musica. El evento regresa a Europa después de seis años y reúne a más de 310 presidentes y CEOs de las empresas más influyentes del turismo global, junto con líderes gubernamentales y expertos en innovación y sostenibilidad.

La Cumbre, organizada en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, ENIT, el Municipio de Roma y la Región del Lacio, abordará temas clave como sostenibilidad, inteligencia artificial, digitalización del sector, turismo sin fricciones y resiliencia de la industria.

“Esta Cumbre marca un momento decisivo; el turismo se posiciona como eje central de la economía global. Con la participación de líderes de talla mundial, exploraremos nuevas oportunidades y fomentaremos la innovación en el sector”, afirmó Gloria Guevara, CEO interina del WTTC.

El lema de esta edición es “La Grande Bellezza (del Viaggio)” —La gran belleza del viaje—, que subraya al turismo como motor de crecimiento económico, generador de empleo y puente entre culturas.

Ponentes destacados

Entre los líderes confirmados se encuentran:

Anthony Capuano, CEO de Marriott International

Jason Liberty, CEO de Royal Caribbean Cruises

Audrey Hendley, Presidenta de American Express Travel

Matthew Upchurch, Fundador y CEO de Virtuoso

Sébastien Bazin, CEO de Accor

Pierfrancesco Vago, Presidente Ejecutivo de MSC Group

Jane Sun, CEO de Trip.com Group

Julie Shainock, Directora Global de Viajes y Hospitalidad de Microsoft

Elie Maalouf, CEO Global de IHG Hotels & Resorts

Además, se contará con la participación de personalidades culturales y religiosas, como el arzobispo Rino Fisichella, representante del Vaticano, y Alessandra Necci, directora de la Galería Estense.

La ceremonia de apertura incluirá una actuación especial del tenor Andrea Bocelli, en un evento que reforzará la conexión entre turismo, cultura e innovación.

Italia como anfitrión estratégico

La ministra italiana de Turismo, Daniela Santanchè, resaltó:

“Nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de la Cumbre Global del WTTC, una oportunidad única para atraer inversiones, fortalecer nuestra posición internacional y debatir políticas que impulsen un turismo más competitivo y sostenible”.

Por su parte, Ivana Jelinic, CEO de ENIT, destacó que la sostenibilidad y la digitalización son ya pilares fundamentales del turismo, especialmente para las nuevas generaciones.

Con delegados de más de 65 países y el respaldo de aliados estratégicos como Arsenale Spa, MSC Group y Trip.com Group, la Cumbre Global del WTTC reafirma su papel como el foro más influyente del mundo en viajes y turismo, consolidando al sector como un motor clave para el crecimiento global, la innovación y la conexión humana.