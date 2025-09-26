Posadas, líder ESG en turismo según Merco 2025

Conéctate con nosotros

TURISMO

Posadas fue reconocida por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) Responsabilidad ESG 2025 como la empresa número uno en el sector turismo y dentro del ranking general de compañías más responsables en México.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Posadas con la sostenibilidad, el respeto a las comunidades y la construcción de una industria turística responsable que genere valor económico, social y ambiental para el país.

Durante el último año, la compañía fortaleció su estrategia integral de ESG a través de:

  • Programas de eficiencia energética e hídrica en sus hoteles para reducir la huella ambiental.
  • Iniciativas sociales impulsadas por Fundación Posadas, que en 2025 celebró 20 años apoyando proyectos de salud y educación en beneficio de miles de familias mexicanas.
  • La creación de entornos laborales inclusivos, con programas de bienestar y equidad de género, así como oportunidades de crecimiento profesional para sus colaboradores.
  • La consolidación de estándares de gobernanza, garantizando transparencia, ética empresarial y confianza con todos sus grupos de interés.

“Este logro nos inspira a seguir construyendo un futuro más sostenible para nuestros colaboradores, huéspedes y comunidades. Ser reconocidos por Merco es reflejo de un compromiso genuino que forma parte del ADN de Posadas”, afirmó Javier Barrera, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia, Marcas, Mercadotecnia y Capital Humano.

Con estos avances, Posadas se consolida como un referente de hospitalidad responsable en México, demostrando que la sostenibilidad y el turismo de clase mundial pueden ir de la mano.

Merco, uno de los monitores de referencia en Iberoamérica, mide la responsabilidad empresarial bajo tres dimensiones —medioambiental, social y de gobernanza— con una metodología independiente y transparente que lo convierte en un estándar confiable tanto para las organizaciones como para la sociedad.

