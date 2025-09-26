Posadas, líder ESG en turismo según Merco 2025

Posadas fue reconocida por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) Responsabilidad ESG 2025 como la empresa número uno en el sector turismo y dentro del ranking general de compañías más responsables en México.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Posadas con la sostenibilidad, el respeto a las comunidades y la construcción de una industria turística responsable que genere valor económico, social y ambiental para el país.

Durante el último año, la compañía fortaleció su estrategia integral de ESG a través de:

Programas de eficiencia energética e hídrica en sus hoteles para reducir la huella ambiental.

Iniciativas sociales impulsadas por Fundación Posadas , que en 2025 celebró 20 años apoyando proyectos de salud y educación en beneficio de miles de familias mexicanas.

La creación de entornos laborales inclusivos , con programas de bienestar y equidad de género, así como oportunidades de crecimiento profesional para sus colaboradores.

La consolidación de estándares de gobernanza, garantizando transparencia, ética empresarial y confianza con todos sus grupos de interés.

“Este logro nos inspira a seguir construyendo un futuro más sostenible para nuestros colaboradores, huéspedes y comunidades. Ser reconocidos por Merco es reflejo de un compromiso genuino que forma parte del ADN de Posadas”, afirmó Javier Barrera, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia, Marcas, Mercadotecnia y Capital Humano.

Con estos avances, Posadas se consolida como un referente de hospitalidad responsable en México, demostrando que la sostenibilidad y el turismo de clase mundial pueden ir de la mano.

Merco, uno de los monitores de referencia en Iberoamérica, mide la responsabilidad empresarial bajo tres dimensiones —medioambiental, social y de gobernanza— con una metodología independiente y transparente que lo convierte en un estándar confiable tanto para las organizaciones como para la sociedad.