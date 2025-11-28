Temporada de la Monarca y Navidad en Tlalpujagua: Morelia

Conéctate con nosotros

Con la llegada del invierno, Michoacán se prepara para recibir dos de sus temporadas más emblemáticas: la migración de la mariposa monarca y las celebraciones navideñas, que llenan de color, tradición y naturaleza a los bosques y pueblos del estado.

A pocas semanas del inicio de las vacaciones decembrinas, Morelia se posiciona como la puerta de entrada para disfrutar de ambos atractivos, gracias a su conectividad, su infraestructura hotelera y su cercanía con los destinos de la región.

El espectáculo natural de la mariposa monarca

Cada año, millones de mariposas monarca llegan a los santuarios de Sierra Chincua y El Rosario, ubicados en los municipios de Angangueo y Ocampo. En estos bosques, reconocidos por la UNESCO como Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, el paisaje se transforma en un manto naranja que sorprende a visitantes nacionales e internacionales.

Los santuarios abrirán sus puertas a finales de noviembre y ofrecerán recorridos guiados, senderismo y experiencias sustentables orientadas a la conservación del entorno.

Tlalpujagua: tradición, esferas y espíritu navideño

A pocos kilómetros de los santuarios se encuentra Tlalpujagua, Pueblo Mágico reconocido por su producción artesanal de esferas navideñas y su encanto colonial. Durante diciembre, sus calles se llenan de festivales, ferias y mercados que atraen a miles de turistas en busca de un ambiente festivo y familiar.

Morelia: conectividad, infraestructura y hospitalidad

La ubicación estratégica de Morelia permite visitar ambos destinos en un mismo viaje. La capital michoacana cuenta con una amplia oferta hotelera —desde resorts y hoteles boutique hasta opciones familiares y de negocios— además de una red carretera moderna que conecta con los santuarios y con Tlalpujagua en menos de tres horas.

Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia, destacó el valor cultural y natural de esta temporada:

“La belleza de la mariposa monarca y la tradición artesanal de Tlalpujagua son experiencias que nos llenan de orgullo como michoacanos. Invitamos a los visitantes a elegir Morelia como punto de partida para disfrutar de estas rutas y vivir la magia del invierno en Michoacán.”

La secretaria subrayó que Morelia posee una infraestructura turística sólida, con hoteles de alta calidad, conectividad aérea con los principales destinos del país y una ubicación privilegiada a corta distancia de Ciudad de México, Guadalajara y el Bajío, lo que la convierte en un destino ideal para quienes desean combinar naturaleza, cultura y descanso.

“Morelia es el corazón de Michoacán, una ciudad viva, patrimonial y hospitalaria que abre sus puertas a quienes desean descubrir la belleza de nuestras montañas, bosques y pueblos”, agregó.

Un invierno lleno de magia y color

Esta temporada, Michoacán invita a descubrir el esplendor de sus bosques, la calidez de sus pueblos y la hospitalidad de su gente, con Morelia como el punto perfecto para una escapada invernal inolvidable.

