León fortalece su liderazgo en turismo médico y eventos MICE

La ciudad más grande de Guanajuato continúa fortaleciendo su presencia dentro del turismo médico en México, gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura especializada y la estrecha colaboración entre el sector turístico y el sector salud. Situada en el corazón del país y con una conectividad privilegiada —incluido el Aeropuerto Internacional de Guanajuato a solo 20 minutos— la ciudad se ha convertido en un punto de encuentro ideal para profesionales, pacientes e instituciones dedicadas al bienestar y la innovación médica.

Esta conectividad ha impulsado un crecimiento notable en el segmento de reuniones, ya que León registra una llegada de asistentes a eventos MICE entre 20% y 30% mayor que otros destinos del país. Para congresos y exposiciones especializadas en salud, esta ventaja se traduce en mayor participación, relevancia y alcance académico.

Colaboración estratégica que impulsa el turismo médico

La Dirección General de Hospitalidad y Turismo trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo del Estado, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, la CANIRAC, Poliforum León y diversos actores del sector salud, entre ellos hospitales, universidades, organismos colegiados y la Secretaría de Salud estatal. Este trabajo conjunto tiene un objetivo claro: atraer más congresos, convenciones y encuentros profesionales que consoliden el ecosistema médico de León.

Gracias a esta articulación institucional, la ciudad se mantiene como un destino confiable, con servicios profesionales y capacidad para atender las demandas logísticas, técnicas y académicas de eventos altamente especializados.

Infraestructura preparada para grandes encuentros

León ofrece una infraestructura sólida y versátil para recibir eventos de alto nivel. Poliforum León, con más de 42,000 m², es un recinto de referencia nacional por su capacidad, flexibilidad y experiencia operativa.

A ello se suma una oferta hotelera de más de 9 mil habitaciones, así como restaurantes, recintos alternos, centros comerciales y atractivos recreativos como el Parque Metropolitano, el Zoológico, el Centro de Ciencias Explora y el Acuario Sea Land.

En materia de salud, Guanajuato cuenta con 610 unidades médicas integradas en 16 redes de servicio y 295 hospitales privados. León destaca por concentrar el mayor número de unidades médicas y por ser sede de una intensa actividad académica impulsada por 82 organismos colegiados.

Congresos médicos que confían en León

La ciudad ha sido anfitriona de encuentros médicos de gran relevancia, como:

Congreso Nacional de Oncología (SMEO)

Congreso Nacional de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SMORLCCC)

Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología (FEMECOT)

Congreso Internacional de Cirugía General

Congreso del Colegio Mexicano de Urología

Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Ortodoncia (AMO)

Estos eventos fortalecen la proyección de León como destino médico y generan un impacto económico significativo, además de impulsar el intercambio científico y profesional.

Una ciudad moderna, acogedora y llena de experiencias

Más allá del turismo médico y los congresos, León ofrece a sus visitantes una ciudad moderna, segura y vibrante. Su gastronomía diversa, su reconocida zona de compras, los parques urbanos y sus espacios culturales complementan la experiencia de quienes viajan por motivos profesionales o de bienestar.

La Dirección General de Hospitalidad y Turismo reafirma su compromiso de acompañar a organizadores y asociaciones en todas las etapas de sus eventos, brindando asesoría, información y apoyo para garantizar encuentros exitosos y estancias memorables.