Novotel impulsa el nuevo ciclo corporativo en Santa Fe

Novotel Mexico City Santa Fe, parte del portafolio de Accor, concluyó una renovación integral de sus instalaciones, un proyecto estratégico que acompaña el repunte del mercado corporativo en la Ciudad de México. Esta transformación llega en un momento clave: durante el primer trimestre de 2025, Santa Fe se consolidó como el segundo corredor de oficinas con mayor absorción de la ciudad, concentrando el 12% de las operaciones totales. El resultado ha sido una demanda creciente de infraestructura hotelera moderna, conectada y con estándares internacionales.

Un proyecto que responde a un mercado en recuperación activa

El proyecto se inserta en un entorno corporativo que ha retomado dinamismo tras el regreso progresivo a las oficinas. En 2025, la Ciudad de México registró un crecimiento cercano al 60% en la absorción neta de espacios corporativos, impulsado por la reactivación de equipos híbridos y la normalización operativa de las empresas. Santa Fe, que concentró el 12% de este movimiento, atraviesa un proceso de reposicionamiento que demanda una oferta hotelera más competitiva.

En este contexto, la renovación de Novotel Mexico City Santa Fe busca acompañar el nuevo ciclo de actividad empresarial en la zona.

Mauro Rial, Chief Operating Officer Accor North & Hispanic Americas, destacó:

“La renovación de Novotel Santa Fe refleja el compromiso de Accor con la evolución del mercado. Esta transformación moderniza un activo clave para nuestra operación y acompaña el nuevo ciclo de crecimiento de Santa Fe con una propuesta contemporánea, accesible y sostenible.”

Rediseño integral para el viajero corporativo y bleisure

La intervención abarca lobby, salas de reuniones, terrazas, áreas sociales, restaurante, piscina, gimnasio, zona wellness y habitaciones, bajo un enfoque orientado a flexibilidad, bienestar y experiencia. El diseño de RF Studio integra la identidad global de Novotel mediante espacios luminosos, funcionales y emocionalmente acogedores.

Las salas de reuniones fueron rediseñadas para incorporar tecnología integrada y mayor versatilidad, respondiendo a la creciente demanda de espacios híbridos para trabajo, encuentros y eventos corporativos.

Sostenibilidad como eje estratégico

La renovación incorpora iluminación full LED, lo que permitirá reducir significativamente el consumo energético, además de explorar sistemas de gestión inteligente de agua y energía. Estas medidas responden a las metas globales de Accor para 2030 y 2050, así como a los criterios ESG solicitados por grandes cuentas corporativas.

Nuevo restaurante Heliana: el corazón social del hotel

Como parte de la transformación, el hotel presentó avances del nuevo restaurante Heliana, que se convertirá en el centro gastronómico y social de la propiedad. Su concepto busca atraer tanto a huéspedes como a ejecutivos y residentes de Santa Fe.

La retroalimentación inicial ha mostrado un incremento en consultas, visitas y solicitudes de eventos, elementos clave en un corredor que concentra servicios financieros, tecnología, manufactura corporativa y servicios profesionales.

Proyecciones y próxima etapa

La renovación proyecta un aumento de hasta 15% en ocupación y 10% en ADR, además de mejoras en satisfacción del huésped y retorno de cuentas corporativas. Varias áreas renovadas ya están disponibles desde noviembre, mientras que la conclusión total se prevé para febrero de 2026, marcando una nueva etapa para la oferta midscale del corredor corporativo.

Alejandro Gaytán, Gerente General de Novotel Mexico City Santa Fe, destacó:

“Queremos que Novotel Santa Fe sea un referente de hospitalidad moderna en México. El diseño internacional, la eficiencia, la sostenibilidad y la experiencia son esenciales para acompañar la reactivación del corredor y servir a un viajero que demanda flexibilidad, bienestar y valor.”