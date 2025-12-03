Conéctate con nosotros

TURISMO

Novotel impulsa el nuevo ciclo corporativo en Santa Fe

TURISMO

Innovación para mejorar la experiencia de reserva

TURISMO

Temporada de la Monarca y Navidad en Tlalpujagua: Morelia

TURISMO

León fortalece su liderazgo en turismo médico y eventos MICE

TURISMO

Temporada 2025-2026: los mejores lugares para ver la Mariposa Monarca

Destinos TURISMO

Las joyas ocultas de Guatemala: más allá de Tikal y Antigua

TURISMO

Thanksgiving con toque mexicano: tradición, mar y gastronomía en Puerto Vallarta

Destinos TURISMO

Hoteles en México afinan su estrategia tecnológica ante la llegada del Mundial 2026

Bancos TURISMO

Reconstrucción del Tianguis turístico La Diana en Acapulco símbolo de resiliencia

Aviación Movilidad

Vecinos y controladores aéreos piden a SENEAM incluir a la sociedad en el rediseño de rutas en el Valle de México

TURISMO

Novotel impulsa el nuevo ciclo corporativo en Santa Fe

Publicado

Hace 17 horas

en

Novotel impulsa el nuevo ciclo corporativo en Santa Fe

Novotel Mexico City Santa Fe, parte del portafolio de Accor, concluyó una renovación integral de sus instalaciones, un proyecto estratégico que acompaña el repunte del mercado corporativo en la Ciudad de México. Esta transformación llega en un momento clave: durante el primer trimestre de 2025, Santa Fe se consolidó como el segundo corredor de oficinas con mayor absorción de la ciudad, concentrando el 12% de las operaciones totales. El resultado ha sido una demanda creciente de infraestructura hotelera moderna, conectada y con estándares internacionales.

Un proyecto que responde a un mercado en recuperación activa

El proyecto se inserta en un entorno corporativo que ha retomado dinamismo tras el regreso progresivo a las oficinas. En 2025, la Ciudad de México registró un crecimiento cercano al 60% en la absorción neta de espacios corporativos, impulsado por la reactivación de equipos híbridos y la normalización operativa de las empresas. Santa Fe, que concentró el 12% de este movimiento, atraviesa un proceso de reposicionamiento que demanda una oferta hotelera más competitiva.

En este contexto, la renovación de Novotel Mexico City Santa Fe busca acompañar el nuevo ciclo de actividad empresarial en la zona.

Mauro Rial, Chief Operating Officer Accor North & Hispanic Americas, destacó:
“La renovación de Novotel Santa Fe refleja el compromiso de Accor con la evolución del mercado. Esta transformación moderniza un activo clave para nuestra operación y acompaña el nuevo ciclo de crecimiento de Santa Fe con una propuesta contemporánea, accesible y sostenible.”

Rediseño integral para el viajero corporativo y bleisure

La intervención abarca lobby, salas de reuniones, terrazas, áreas sociales, restaurante, piscina, gimnasio, zona wellness y habitaciones, bajo un enfoque orientado a flexibilidad, bienestar y experiencia. El diseño de RF Studio integra la identidad global de Novotel mediante espacios luminosos, funcionales y emocionalmente acogedores.

Las salas de reuniones fueron rediseñadas para incorporar tecnología integrada y mayor versatilidad, respondiendo a la creciente demanda de espacios híbridos para trabajo, encuentros y eventos corporativos.

Sostenibilidad como eje estratégico

La renovación incorpora iluminación full LED, lo que permitirá reducir significativamente el consumo energético, además de explorar sistemas de gestión inteligente de agua y energía. Estas medidas responden a las metas globales de Accor para 2030 y 2050, así como a los criterios ESG solicitados por grandes cuentas corporativas.

Nuevo restaurante Heliana: el corazón social del hotel

Como parte de la transformación, el hotel presentó avances del nuevo restaurante Heliana, que se convertirá en el centro gastronómico y social de la propiedad. Su concepto busca atraer tanto a huéspedes como a ejecutivos y residentes de Santa Fe.

La retroalimentación inicial ha mostrado un incremento en consultas, visitas y solicitudes de eventos, elementos clave en un corredor que concentra servicios financieros, tecnología, manufactura corporativa y servicios profesionales.

Proyecciones y próxima etapa

La renovación proyecta un aumento de hasta 15% en ocupación y 10% en ADR, además de mejoras en satisfacción del huésped y retorno de cuentas corporativas. Varias áreas renovadas ya están disponibles desde noviembre, mientras que la conclusión total se prevé para febrero de 2026, marcando una nueva etapa para la oferta midscale del corredor corporativo.

Alejandro Gaytán, Gerente General de Novotel Mexico City Santa Fe, destacó:
“Queremos que Novotel Santa Fe sea un referente de hospitalidad moderna en México. El diseño internacional, la eficiencia, la sostenibilidad y la experiencia son esenciales para acompañar la reactivación del corredor y servir a un viajero que demanda flexibilidad, bienestar y valor.”

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.