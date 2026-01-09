Tarjetahabientes de BanBajío podrán reservar viajes con beneficios

BanBajío anunció una alianza estratégica con PriceTravel Holding, empresa líder en la distribución de productos turísticos en Latinoamérica, con el objetivo de ofrecer a sus tarjetahabientes una plataforma exclusiva para la compra de viajes de placer y negocios, con beneficios preferenciales.

A través de este acuerdo, los clientes de BanBajío podrán acceder a un motor de reservaciones personalizado, que integra la identidad corporativa del banco y permite adquirir hoteles, paquetes vacacionales (hotel + avión), así como servicios complementarios como traslados y tours, con descuentos especiales y opciones de meses sin intereses.

Un mercado en crecimiento y clientes cada vez más digitales

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 el sector turístico en México alcanzó un valor de 2.58 billones de pesos, lo que representó el 8.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En este contexto, los hábitos de consumo de los clientes de BanBajío reflejan una alta relevancia del turismo dentro de sus transacciones.

Durante 2024, hoteles y agencias de viaje concentraron el 97 % del monto transaccionado en el giro de viajes entre los clientes del banco. Además, 6 de cada 10 compras se realizaron con tarjeta de crédito, mientras que 42 % de las operaciones se efectuaron a través de canales digitales, lo que refuerza la importancia de soluciones tecnológicas integradas y centradas en la experiencia del usuario.

Tecnología, beneficios y atención especializada

Como parte de esta alianza, BanBajío pone a disposición de sus clientes una solución tecnológica personalizada que amplía los beneficios del uso de tarjetas de crédito, débito y nómina. La plataforma se complementa con un centro de atención telefónica dedicado, operado por especialistas en viajes, que brindará acompañamiento y asesoría en todo momento.

“Aliarnos con un referente del sector de viajes como PriceTravel Holding fortalece nuestra propuesta de valor y nos permite ofrecer a nuestros tarjetahabientes una plataforma exclusiva para reservar viajes de forma sencilla, segura y con descuentos especiales, confirmando que siempre ponemos al cliente en el centro de nuestras acciones”, señaló Ramón Velarde, director ejecutivo de Banca Comercial de BanBajío.

Una alianza que impulsa la evolución digital del turismo

Por su parte, Juan Socas, Chief Commercial Officer de PriceTravel Holding, destacó que esta colaboración representa un paso más en la misión de la compañía de proporcionar herramientas tecnológicas de alta gama a sus socios comerciales, permitiéndoles ofrecer un producto turístico competitivo, integral y respaldado por una operación sólida.

En tanto, Natalia León, gerente de Alianzas Comerciales de PriceTravel Holding, subrayó que esta integración con BanBajío no solo amplía la oferta de valor para los clientes del banco, sino que también reafirma el liderazgo de PriceTravel Holding como socio estratégico en la transformación digital de la industria de viajes.

Con esta alianza, BanBajío refuerza su apuesta por soluciones que combinan tecnología, beneficios financieros y experiencias, alineándose con las nuevas expectativas de los viajeros y el crecimiento sostenido del sector turístico en México.