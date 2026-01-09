Impression Isla Mujeres se consolida como hotel AAA Cinco Diamantes

El inicio de 2026 marca una etapa significativa para Impression Isla Mujeres, parte de World of Hyatt, al recibir el reconocimiento AAA Cinco Diamantes, uno de los distintivos más prestigiosos de la hotelería internacional. Este galardón es otorgado únicamente a propiedades que cumplen con los más altos estándares de lujo, sofisticación y servicio personalizado.

La distinción posiciona a la propiedad dentro del 0.3 % de los establecimientos evaluados por la AAA, consolidándola como un referente del lujo contemporáneo en el Caribe mexicano. Más que un punto de llegada, el reconocimiento representa la consecuencia natural de una propuesta de hospitalidad elevada, diseñada para transformar la forma de vivir el lujo.

“Nos sentimos profundamente honrados de recibir la distinción AAA Cinco Diamantes”, señaló Mourad Essafi, gerente general de Impression Isla Mujeres. “Este reconocimiento refleja la pasión de nuestro equipo por crear estancias extraordinarias, definidas por un servicio atento, un diseño elevado y un auténtico sentido de lugar. Reafirma, además, nuestra convicción de que el verdadero lujo también implica cuidar el entorno, la comunidad y el futuro del destino”.

Un santuario donde la experiencia es el centro

Desde la llegada en catamarán privado, los huéspedes descubren un entorno donde la hospitalidad se vive con libertad, atención personalizada y una conexión constante con el mar. La experiencia Endless Privileges™, sello distintivo del resort, se complementa con una propuesta integral que abarca gastronomía curada, bienestar, diseño y servicio anticipatorio.

Cada espacio ha sido concebido para fluir con el ritmo natural del entorno: terrazas abiertas, albercas infinitas frente al horizonte, una selección de 17 vinos premium, y el Pure Spa, forman parte de una experiencia sensorial diseñada para expandir el tiempo y la contemplación.

En Impression Isla Mujeres, el lujo se expresa en los detalles silenciosos: una atención que se adelanta a las necesidades, una arquitectura abierta que dialoga con la luz del Caribe y una filosofía de bienestar que atraviesa cada momento de la estancia.

Arquitectura, diseño y memoria

La propiedad se ha consolidado como un referente visual del lujo contemporáneo. Sus terrazas suspendidas sobre el mar, piscinas infinitas y espacios abiertos crean escenarios pensados para ser habitados, compartidos y recordados. Aquí, la estética acompaña la experiencia y convierte cada instante en una memoria duradera.

Excelencia y sostenibilidad como visión integral

El compromiso con la excelencia también se refleja en su enfoque de sostenibilidad y turismo responsable. Impression Isla Mujeres mantiene una alianza estratégica con la Fundación Saving Our Sharks, dedicada a la protección de los tiburones y al fortalecimiento de las comunidades pesqueras locales. A través de programas de educación ambiental, concientización y apoyo a iniciativas de conservación marina, la propiedad demuestra que el lujo de alto nivel puede convivir con un enfoque regenerativo.

El reconocimiento AAA Cinco Diamantes es otorgado por la American Automobile Association (AAA), organización fundada en 1902 y conformada por más de 57 millones de miembros. Durante más de ocho décadas, la AAA ha evaluado hoteles y restaurantes en Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe mediante inspecciones anónimas realizadas por expertos certificados, quienes analizan aspectos como operación, limpieza, diseño, atención al detalle, personalización del servicio y compromiso ambiental.

Menos del 1 % de las más de 23 mil propiedades evaluadas alcanza la máxima clasificación, lo que coloca a Impression Isla Mujeres dentro de un grupo altamente exclusivo y consolida su posición como uno de los grandes referentes del lujo en el Caribe mexicano.

Un inicio de año que marca el rumbo

Recibir el distintivo AAA Cinco Diamantes al comenzar 2026 reafirma el compromiso de Impression Isla Mujeres con el lujo consciente, la hospitalidad emocional y la creación de experiencias que trascienden lo tangible.

Un santuario frente al mar donde la sofisticación se vive con naturalidad, la hospitalidad se expresa desde la emoción y cada estancia celebra el tiempo, la conexión y la autenticidad.