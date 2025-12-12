Royalton inaugura sus renovados resorts todo incluido en Riviera Cancún

Royalton Hotels & Resorts celebró la llegada de sus primeros huéspedes tras la esperada apertura de Royalton Riviera Cancún, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, y Royalton Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Este momento marca el inicio de una nueva etapa para la marca en uno de los destinos más solicitados de México, con propuestas renovadas y una interpretación más elevada del concepto todo incluido.

Ambas aperturas forman parte de un proyecto integral de renovación de varios millones de dólares, que abarcó suites, restaurantes, espacios de entretenimiento, piscinas y áreas públicas. El resultado es una experiencia modernizada que fortalece la esencia del resort, al tiempo que amplía las opciones para todo tipo de viajeros.

“Esta apertura representa un momento clave para nuestra compañía,” afirmó Jordi Pelfort, presidente de Royalton Hotels & Resorts. “Cancún continúa siendo uno de los destinos más influyentes de nuestro portafolio. Con este nuevo inicio reforzamos nuestro compromiso con la región, generamos nuevas oportunidades para equipos y socios, y ofrecemos experiencias que reflejan el futuro de nuestra marca”.

Un portafolio renovado con más de 1,180 suites

Los nuevos Royalton presentan uno de los portafolios de suites más completos de la región, con 1,183 suites combinadas. Entre las opciones destacan:

Habitaciones con vista al mar

Swim-out suites con acceso directo a la piscina

Suites amplias diseñadas para mayor comodidad y flexibilidad

La renovada categoría Diamond Club™ refuerza la propuesta premium con ubicaciones preferenciales, salones privados, áreas exclusivas en la playa y servicio de mayordomo personalizado.

En la parte más alta del portafolio se encuentra la categoría Royalton Suites & Villas, creada para viajeros que buscan espacios amplios dentro del concepto todo incluido. Incluye Presidential Suites y Chairman Suites en Royalton Riviera Cancun, así como Presidential Suites independientes en Royalton Hideaway.

Instalaciones modernas y experiencias para todas las edades

Cada área de los resorts fue rediseñada para incrementar la comodidad, destacar el entorno caribeño y elevar la experiencia. Entre las mejoras se incluyen:

Una colección ampliada de piscinas frente al mar

Espacios abiertos y lounges contemporáneos

Restaurantes insignia y conceptos gastronómicos especializados

Una nueva plaza de entretenimiento con teatro frente al océano

Clubhouse Kids Club renovado y Hangout Teens Lounge

Instalaciones reforzadas en Royalton FIT

Un renovado The Royal Spa, uno de los más grandes de la región, con circuito de hidroterapia, servicios de belleza y experiencias de bienestar

Centro de Convenciones renovado para bodas y eventos

El nuevo Centro de Convenciones ofrece:

Decoración moderna

Salones flexibles

Capacidades audiovisuales actualizadas

Internet de alta velocidad

Zonas de servicio dedicadas y lounges mejorados

Con estas mejoras, ambos resorts fortalecen su posición como destinos MICE destacados en el Caribe.

Una nueva etapa para Royalton en Riviera Cancun

Juntos, los dos resorts consolidan la presencia de Royalton Hotels & Resorts en Riviera Cancun y amplían las opciones para los viajeros que buscan una estadía moderna, cómoda y elevada dentro del segmento todo incluido.

Mientras inicia esta nueva fase en el destino, la marca continúa su expansión en el Caribe, creando oportunidades para que más visitantes disfruten de diseño contemporáneo, servicio atento y experiencias memorables.