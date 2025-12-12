ATELIER Playa Mujeres entre los Top 100 Hotels & Resorts of the World 2025

ATELIER de Hoteles®, la operadora hotelera mexicana reconocida por sus conceptos innovadores de hospitalidad, anunció que ATELIER Playa Mujeres, su resort All-Suites Luxury 5+ estrellas bajo un concepto todo incluido solo para adultos, fue seleccionado dentro del prestigioso ranking “TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025”, otorgado por Luxury Lifestyle Awards.

El listado TOP 100 distingue a un grupo élite de propiedades alrededor del mundo que representan “Lo Mejor de lo Mejor”. La selección se realiza a partir de un proceso de evaluación exhaustivo encabezado por el comité organizador, especialistas independientes y líderes del sector, quienes consideran criterios como reputación internacional, excelencia operativa, solidez de marca, experiencia de lujo y consistencia en el servicio.

“Ser parte del TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025 es un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma la visión con la que construimos cada detalle de ATELIER Playa Mujeres. Este logro refleja la pasión del equipo, el valor de la excelencia y el compromiso con crear experiencias que conectan de verdad con nuestros huéspedes. En un mercado tan competitivo, aparecer en esta lista confirma que vamos en la dirección correcta: ofreciendo un lujo que inspira, sorprende y permanece”, expresó Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles.

La distinción consolida a ATELIER Playa Mujeres como uno de los resorts más sobresalientes del continente, gracias a su diseño contemporáneo, su oferta gastronómica de clase mundial, sus experiencias de bienestar y un servicio altamente personalizado.

Este reconocimiento se suma al historial de premios del grupo, entre ellos las dos ocasiones en que NUUP Spa® fue incluido en los TOP 100 Spas y la incorporación del restaurante insignia María Dolores by Edgar Núñez® en el TOP 100 Restaurants, también avalados por Luxury Lifestyle Awards.