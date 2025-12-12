Conéctate con nosotros

TURISMO

ATELIER Playa Mujeres entre los Top 100 Hotels & Resorts of the World 2025

TURISMO

Royalton inaugura sus renovados resorts todo incluido en Riviera Cancún

TURISMO

Posadas cierra 2025 con el NPS más alto de la industria en Latam

TURISMO

México impulsa su liderazgo turístico en 2025

TURISMO

Magia de El Cascanueces llega a León con la Villa Navideña 2025

TURISMO

México listo para la Copa Mundial FIFA 2026: Presidencia

TURISMO

Jalisco destaca su preparación rumbo al Mundial 2026 en Washington, D.C.

TURISMO

Puerto Vallarta fortalece su liderazgo MICE con gira de negocios en CDMX

Destinos Economía FINANZAS TURISMO

CONCANACO impulsará a pequeñas empresas durante El Mundial 2026

TURISMO

Lo Mejor de Jalisco 2025: así se reconoció al turismo del estado

TURISMO

ATELIER Playa Mujeres entre los Top 100 Hotels & Resorts of the World 2025

Publicado

Hace 38 segundos

en

ATELIER Playa Mujeres entre los Top 100 Hotels & Resorts of the World 2025

ATELIER de Hoteles®, la operadora hotelera mexicana reconocida por sus conceptos innovadores de hospitalidad, anunció que ATELIER Playa Mujeres, su resort All-Suites Luxury 5+ estrellas bajo un concepto todo incluido solo para adultos, fue seleccionado dentro del prestigioso ranking “TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025”, otorgado por Luxury Lifestyle Awards.

El listado TOP 100 distingue a un grupo élite de propiedades alrededor del mundo que representan “Lo Mejor de lo Mejor”. La selección se realiza a partir de un proceso de evaluación exhaustivo encabezado por el comité organizador, especialistas independientes y líderes del sector, quienes consideran criterios como reputación internacional, excelencia operativa, solidez de marca, experiencia de lujo y consistencia en el servicio.

“Ser parte del TOP 100 Hotels & Resorts of the World 2025 es un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma la visión con la que construimos cada detalle de ATELIER Playa Mujeres. Este logro refleja la pasión del equipo, el valor de la excelencia y el compromiso con crear experiencias que conectan de verdad con nuestros huéspedes. En un mercado tan competitivo, aparecer en esta lista confirma que vamos en la dirección correcta: ofreciendo un lujo que inspira, sorprende y permanece”, expresó Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles.

La distinción consolida a ATELIER Playa Mujeres como uno de los resorts más sobresalientes del continente, gracias a su diseño contemporáneo, su oferta gastronómica de clase mundial, sus experiencias de bienestar y un servicio altamente personalizado.

Este reconocimiento se suma al historial de premios del grupo, entre ellos las dos ocasiones en que NUUP Spa® fue incluido en los TOP 100 Spas y la incorporación del restaurante insignia María Dolores by Edgar Núñez® en el TOP 100 Restaurants, también avalados por Luxury Lifestyle Awards.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.