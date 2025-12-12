Posadas cierra 2025 con el NPS más alto de la industria en Latam

Posadas, la operadora hotelera líder en México, cerró el año con un Net Promoter Score (NPS) de 64, superando por 20 puntos el promedio global de la industria y por 31 puntos el promedio de Latinoamérica. Este resultado marca un año histórico para la compañía, impulsado por la integración estratégica de tecnología de experiencia del cliente desarrollada por Medallia.

Durante 2025, Posadas reforzó sus capacidades de análisis, escucha activa y respuesta operativa en tiempo real, lo que permitió elevar la calidad de sus servicios, estandarizar procesos y fortalecer la relación con sus huéspedes en todos los puntos de contacto.

Tecnología que impulsa satisfacción y decisiones estratégicas

El desempeño alcanzado fue posible gracias a más de 277 mil encuestas procesadas en tiempo real mediante la plataforma de Medallia. Estos datos permitieron a Posadas comprender con precisión las necesidades de cada huésped, acelerar la solución de incidencias y mejorar de manera constante los indicadores clave de servicio.

Entre los avances más relevantes se encuentran:

Incremento en el NPS respecto a 2024, gracias a mejoras en hospitalidad, eficiencia operativa y consistencia de marca.

respecto a 2024, gracias a mejoras en hospitalidad, eficiencia operativa y consistencia de marca. Automatización de alertas y uso de tableros ejecutivos para toma de decisiones inmediata.

y uso de tableros ejecutivos para toma de decisiones inmediata. Procesos de respuesta más ágiles, lo que redujo tiempos de solución y elevó la satisfacción del cliente.

Este modelo de gestión centrado en la voz del huésped ha permitido a Posadas integrar insights accionables en operaciones diarias de hoteles, gerencias regionales y equipos corporativos.

“Gracias a la tecnología de Medallia, hoy contamos con una lectura más profunda y dinámica de nuestras experiencias, lo que nos permite anticiparnos a las necesidades del cliente y fortalecer la relación con cada huésped. Los indicadores de 2025 demuestran que vamos por el camino adecuado hacia un servicio más cálido y memorable,” señaló Javier Barrera, VP de Estrategia de Posadas.

La tecnología impulsa la expansión más ambiciosa en una década

La escucha digital y el análisis avanzado de datos se tradujeron en decisiones estratégicas para el crecimiento de Posadas. Durante 2025, la compañía consolidó el plan de expansión más importante de los últimos 10 años, respaldado con una inversión de más de 15 mil millones de pesos aportados por socios independientes.

Como parte de esta expansión:

El segmento de Resorts y All Inclusive representa más del 60% de las nuevas llaves.

representa más del de las nuevas llaves. Más de 4,500 habitaciones se encuentran en proceso de apertura.

se encuentran en proceso de apertura. Se integran tres nuevas marcas al portafolio: Funeeq , Sunvivia by Fiesta Americana , Devossion by Live Aqua .



Estas nuevas propuestas responden a los cambios en las preferencias de los viajeros y se alinean con el crecimiento estratégico del segmento de playa y all inclusive.

Hospitalidad mexicana con inteligencia de datos

A lo largo del año, marcas como Fiesta Inn, one, Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Curamoria reforzaron sus atributos diferenciadores gracias al uso de insights provenientes de Medallia. La estandarización, la personalización y la consistencia en la experiencia elevaron los niveles de recomendación y lealtad.

Con este cierre de año, Posadas reafirma su compromiso de consolidar una hotelería más inteligente, cálida y sostenible, combinando su tradición de hospitalidad mexicana con herramientas de clase mundial y analítica avanzada.