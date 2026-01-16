¿Quién paga Embrace it? BCS revela el perfil del visitante internacional

El Gobierno de Baja California Sur actualizó el monto del aprovechamiento turístico Embrace it de 470 a 488 pesos por persona, o su equivalente en dólares estadounidenses según el tipo de cambio vigente. El ajuste entró en vigor el 1 de enero de 2026 y aplica a visitantes internacionales que ingresen al estado.

Junto con esta actualización, se presentó por primera vez un corte de datos agregados del programa, lo que permite conocer con mayor precisión el perfil del visitante que realiza el pago, así como sus patrones de comportamiento previo y durante el viaje.

Los recursos recaudados a través de Embrace it se destinan a protección ambiental, infraestructura turística y proyectos sociales y culturales en las comunidades de la península, en línea con la agenda global de turismo responsable.

“Estamos muy satisfechos con la aceptación que ha tenido Embrace it entre los visitantes internacionales. Los datos agregados confirman un comportamiento ordenado, con pagos anticipados, mayor actividad en días hábiles y estancias bien definidas. Esto refuerza el enfoque de turismo responsable que impulsa Baja California Sur”, señaló Hugo Chapoy Córdova, director de Ingresos de Tourist Tax México, empresa encargada de operar la plataforma y la experiencia digital del visitante.

El ajuste para 2026 representa un incremento de 18 pesos respecto al monto vigente en 2025 y consolida a Embrace it como un instrumento de financiamiento para el desarrollo sostenible del destino.

Perfil del visitante internacional

De acuerdo con los datos agregados del programa Embrace it correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2025, el perfil del visitante es predominantemente norteamericano. Estados Unidos concentra 77.1 % de los registros, seguido de Canadá con 17.5 %, mientras que el 5.4 % restante corresponde a visitantes de otros países.

Por rango de edad, la mayor participación se concentra en viajeros adultos:

Personas de 45 a 59 años , con 30.25 %

, con 30.25 % Personas de 60 años y más , con 29.94 %

, con 29.94 % Viajeros de 30 a 44 años , con 24.52 %

, con 24.52 % Jóvenes de 18 a 29 años, con 11.78 %

La participación de menores de 18 años es marginal.

En cuanto al momento del pago, 74.92 % de las operaciones se realizan en días hábiles, siendo el viernes el día con mayor actividad, al concentrar 15.87 % de los pagos. La mayoría de los visitantes realiza el pago de forma anticipada: 32.80 % entre una y dos semanas antes del viaje y 27.39 % entre cuatro y seis días previos. Solo 5.41 % efectuó el pago el mismo día del viaje.

Respecto a la duración de la estancia, el patrón más frecuente es de siete días, con 27.14 %, seguido de estancias de cuatro días (19.68 %) y cinco días (15.44 %).

Alcance y operación del programa

El aprovechamiento turístico Embrace it está contemplado en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. Aplica a visitantes internacionales mayores de 12 años que ingresen por vía aérea o terrestre y permanezcan más de 24 horas en destinos como Los Cabos, Cabo San Lucas, La Paz o Loreto.

El pago es obligatorio y se realiza exclusivamente en línea a través de https://embraceit.bcs.gob.mx/, ya sea antes del viaje o al llegar al destino. Una vez efectuado el pago, la plataforma genera un certificado electrónico con código QR, el cual puede ser solicitado durante la estancia o en los puntos de entrada, conforme a la normatividad vigente.

El programa opera bajo el esquema Una Sola Voz, un marco de colaboración entre el gobierno estatal, la iniciativa privada y la industria turística, con un mensaje unificado hacia los visitantes:

“Paga el aprovechamiento turístico y protege Baja California Sur”.

Toda la información oficial está disponible en https://embraceit.bcs.gob.mx/.