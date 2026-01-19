Conéctate con nosotros

TURISMO

WTTC fortalece su liderazgo global con Gloria Guevara como CEO

TURISMO

¿Quién paga Embrace it? BCS revela el perfil del visitante internacional

TURISMO

Chihuahua en invierno: destinos, nieve y experiencias imperdibles

TURISMO

Puerto Vallarta fortalece su conectividad y derrama turística en 2025

TURISMO

Costa Mujeres cierra 2025 con alta ocupación y creciente demanda turística

TURISMO

Tarjetahabientes de BanBajío podrán reservar viajes con beneficios

TURISMO

Impression Isla Mujeres se consolida como hotel AAA Cinco Diamantes

TURISMO

Colima y las tendencias de viaje que marcarán el turismo en 2026

TURISMO

Michoacán supera los 10 millones de turistas en 2025 y rompe récord

TURISMO

Jalisco consolida su liderazgo turístico global rumbo a 2026

TURISMO

WTTC fortalece su liderazgo global con Gloria Guevara como CEO

Publicado

Hace 2 horas

en

WTTC fortalece su liderazgo global con Gloria Guevara como CEO

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), principal organismo de representación del sector privado de viajes y turismo a nivel global, anunció el nombramiento de Gloria Guevara como su nueva Presidenta y CEO.

Guevara regresa al cargo que desempeñó con éxito entre 2017 y 2021, respaldada por más de tres décadas de experiencia en los más altos niveles del sector público y privado. Su trayectoria se distingue por una visión estratégica, una sólida capacidad para generar consensos y un enfoque colaborativo que ha sido determinante para enfrentar los principales retos de la industria turística a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave, entre ellas Secretaria de Turismo de México; Asesora Especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita; Asesora Especial en Asuntos Gubernamentales en la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan; así como consejera en empresas globales como AMEX Global Business Travel, HSBC México, Playa Hotels & Resorts y Palace Company. Asimismo, ha sido reconocida por diversos medios internacionales como una de las figuras más influyentes del turismo global, destacando especialmente su liderazgo durante la recuperación del sector tras la pandemia de Covid-19.

Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el WTTC, enfocada en fortalecer su relevancia internacional, ampliar los servicios ofrecidos a sus miembros y consolidar su papel como la voz líder del sector privado de viajes y turismo. Actualmente, el Consejo agrupa a más de 200 líderes empresariales de la industria a nivel mundial, con representación en segmentos clave como hotelería, aviación, cruceros, salud y tecnología.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; fortalecer un WTTC más representativo a nivel global; profundizar el vínculo con nuestros miembros; y continuar ofreciendo estudios, representación y servicios de clase mundial para la industria de viajes y turismo”, señaló Gloria Guevara.

Por su parte, Manfredi Lefebvre, Presidente del Consejo de Administración del WTTC, destacó que el liderazgo y la experiencia de Guevara serán fundamentales para esta nueva etapa. “Su regreso permitirá fortalecer al equipo, ampliar la membresía y reforzar la labor de representación global del WTTC con una energía renovada”, afirmó.

Bajo su dirección, el WTTC continuará impulsando una agenda global centrada en el crecimiento sostenible del turismo, la atracción de inversión, el desarrollo del talento y la colaboración entre los sectores público y privado, consolidándose como una de las voces más influyentes de la industria turística a nivel mundial.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.