WTTC fortalece su liderazgo global con Gloria Guevara como CEO

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), principal organismo de representación del sector privado de viajes y turismo a nivel global, anunció el nombramiento de Gloria Guevara como su nueva Presidenta y CEO.

Guevara regresa al cargo que desempeñó con éxito entre 2017 y 2021, respaldada por más de tres décadas de experiencia en los más altos niveles del sector público y privado. Su trayectoria se distingue por una visión estratégica, una sólida capacidad para generar consensos y un enfoque colaborativo que ha sido determinante para enfrentar los principales retos de la industria turística a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave, entre ellas Secretaria de Turismo de México; Asesora Especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita; Asesora Especial en Asuntos Gubernamentales en la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan; así como consejera en empresas globales como AMEX Global Business Travel, HSBC México, Playa Hotels & Resorts y Palace Company. Asimismo, ha sido reconocida por diversos medios internacionales como una de las figuras más influyentes del turismo global, destacando especialmente su liderazgo durante la recuperación del sector tras la pandemia de Covid-19.

Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el WTTC, enfocada en fortalecer su relevancia internacional, ampliar los servicios ofrecidos a sus miembros y consolidar su papel como la voz líder del sector privado de viajes y turismo. Actualmente, el Consejo agrupa a más de 200 líderes empresariales de la industria a nivel mundial, con representación en segmentos clave como hotelería, aviación, cruceros, salud y tecnología.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; fortalecer un WTTC más representativo a nivel global; profundizar el vínculo con nuestros miembros; y continuar ofreciendo estudios, representación y servicios de clase mundial para la industria de viajes y turismo”, señaló Gloria Guevara.

Por su parte, Manfredi Lefebvre, Presidente del Consejo de Administración del WTTC, destacó que el liderazgo y la experiencia de Guevara serán fundamentales para esta nueva etapa. “Su regreso permitirá fortalecer al equipo, ampliar la membresía y reforzar la labor de representación global del WTTC con una energía renovada”, afirmó.

Bajo su dirección, el WTTC continuará impulsando una agenda global centrada en el crecimiento sostenible del turismo, la atracción de inversión, el desarrollo del talento y la colaboración entre los sectores público y privado, consolidándose como una de las voces más influyentes de la industria turística a nivel mundial.