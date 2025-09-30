Rehabilitarán sitios emblemáticos de Galeana, NL

En el marco del Día Mundial del Turismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció la rehabilitación de los centros ecoturísticos Pozo del Gavilán, Laguna de Labradores y Puente de Dios, en el municipio de Galeana.

La iniciativa forma parte de cinco proyectos turísticos en la región, con una inversión total de 15 millones de pesos, orientados a fortalecer espacios de convivencia, conservación y esparcimiento familiar.

El mandatario estatal detalló que las obras incluyen la construcción de un parque en el Pozo del Gavilán, un muelle malecón en la Laguna de Labradores, la rehabilitación del Puente de Dios y mejoras en el acceso al Cerro del Potosí.

“Vamos a invertir en cuatro proyectos aquí en Galeana. Queremos que, con miras al Mundial, los turistas lleguen, disfruten de estos espacios y generen derrama económica en el municipio”, señaló García Sepúlveda.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, subrayó que Galeana tiene potencial para consolidarse como destino turístico:

“El turismo transforma vidas y es motor de desarrollo económico. Viene el Mundial y queremos que los visitantes lleguen hasta acá y disfruten de estos espacios”.

Detalles de las obras

Pozo del Gavilán Área de campamento con sombra, asadores, estacionamiento y sanitarios. Señalética y arborización. Inversión aproximada: 4 millones de pesos .

Laguna de Labradores Mejoramiento de accesos y señalética. Delimitación de estacionamiento. Rehabilitación de baños, mobiliario urbano y zonas de descanso. Construcción de muelles de pesca. Inversión: 3.5 millones de pesos .

Puente de Dios Rehabilitación de accesos, estacionamiento y andadores. Juegos infantiles, zonas de descanso y asadores. Ampliación y rehabilitación de baños. Inversión: 4 millones de pesos .



En la gira estuvieron presentes la secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez; la directora general del FIDEURB, María Guadalupe López Marchán; la alcaldesa de Galeana, Alejandra Ramírez; así como comisarios ejidales.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León fortalece su estrategia de desarrollo turístico sustentable, preparando al estado para recibir visitantes nacionales e internacionales durante los próximos eventos de talla mundial