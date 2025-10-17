María Dolores by Edgar Núñez, entre los mejores del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor

Cancún, Quintana Roo, 16 de octubre de 2025. — El restaurante María Dolores by Edgar Núñez, ubicado en el resort ATELIER Playa Mujeres, fue reconocido con el Travelers’ Choice Awards 2025 que otorga Tripadvisor, distinción que se concede únicamente al 10% de los establecimientos más populares a nivel mundial.

El galardón se basa en el volumen y la calidad de las reseñas de millones de viajeros en la plataforma, que cuenta con más de 8 millones de perfiles activos en todo el mundo.

Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles, celebró el reconocimiento y destacó el compromiso del equipo con la excelencia:

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo y la pasión de todo nuestro equipo, liderado por el Chef Edgar Núñez. María Dolores no solo celebra la riqueza de la cocina mexicana moderna, sino que ofrece experiencias culinarias que sorprenden y enamoran a nuestros comensales”, afirmó.

Ubicado en el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas ATELIER Playa Mujeres, el restaurante combina técnicas contemporáneas con ingredientes locales y de temporada. Cada platillo es una interpretación moderna de la gastronomía mexicana, concebida por el reconocido chef Edgar Núñez, quien ha sido una figura clave en la evolución de la cocina nacional.

El reconocimiento posiciona a María Dolores entre los restaurantes más recomendados por viajeros internacionales, consolidando a ATELIER Playa Mujeres como un referente de la hospitalidad y la alta gastronomía en México