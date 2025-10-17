Conéctate con nosotros

TURISMO

María Dolores by Edgar Núñez, entre los mejores del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor

TURISMO

Carnival Cruise Line regresa a Acapulco tras 15 años y reafirma su confianza en el destino

TURISMO

ATELIER Playa Mujeres recibe premio Travelers’ Choice 2025

TURISMO

Halloween hecho a mano: la nueva tendencia creativa

TURISMO

Seadust Cancún inicia nueva etapa como hotel independiente

Aviación Movilidad

Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

TURISMO

Guanajuato Capital celebra el Festival del Día de Muertos 2025 con China como país invitado

TURISMO

Festival “Al Calor del Mariachi 2025” en Chapala: música y gastronomía del Lago de Chapala

Automotriz TURISMO

Un sueño que sigue rodando en la Carrera Panamericana 2025

Sustentabilidad TURISMO

IATI Seguros impulsa reforestación y turismo responsable en la Ciudad de México

TURISMO

María Dolores by Edgar Núñez, entre los mejores del mundo según los Travelers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor

Publicado

Hace 9 horas

en

Cancún, Quintana Roo, 16 de octubre de 2025. — El restaurante María Dolores by Edgar Núñez, ubicado en el resort ATELIER Playa Mujeres, fue reconocido con el Travelers’ Choice Awards 2025 que otorga Tripadvisor, distinción que se concede únicamente al 10% de los establecimientos más populares a nivel mundial.

El galardón se basa en el volumen y la calidad de las reseñas de millones de viajeros en la plataforma, que cuenta con más de 8 millones de perfiles activos en todo el mundo.

Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles, celebró el reconocimiento y destacó el compromiso del equipo con la excelencia:

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo y la pasión de todo nuestro equipo, liderado por el Chef Edgar Núñez. María Dolores no solo celebra la riqueza de la cocina mexicana moderna, sino que ofrece experiencias culinarias que sorprenden y enamoran a nuestros comensales”, afirmó.

Ubicado en el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas ATELIER Playa Mujeres, el restaurante combina técnicas contemporáneas con ingredientes locales y de temporada. Cada platillo es una interpretación moderna de la gastronomía mexicana, concebida por el reconocido chef Edgar Núñez, quien ha sido una figura clave en la evolución de la cocina nacional.

El reconocimiento posiciona a María Dolores entre los restaurantes más recomendados por viajeros internacionales, consolidando a ATELIER Playa Mujeres como un referente de la hospitalidad y la alta gastronomía en México

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.