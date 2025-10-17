Carnival Cruise Line regresa a Acapulco tras 15 años y reafirma su confianza en el destino

Acapulco, Gro., 14 de octubre de 2025. – El puerto de Acapulco recibió este fin de semana al crucero Carnival Legend con 2,021 pasajeros y 923 tripulantes, marcando el regreso de Carnival Cruise Line al destino después de 15 años y el inicio formal de la temporada de cruceros 2025–2026 en el Hogar del Sol.

El arribo de esta emblemática naviera representa un hito en la reactivación turística del puerto y una señal de confianza internacional hacia Acapulco como destino seguro y competitivo.

Durante su estancia, los visitantes disfrutaron de recorridos guiados, degustaciones gastronómicas, presentaciones de danzas folclóricas y visitas a los principales atractivos del puerto, como La Quebrada, el Fuerte de San Diego y la Isla de La Roqueta, donde realizaron actividades de senderismo y snorkel, generando una derrama económica directa para la comunidad local.

Acapulco renace con fuerza y proyección internacional

Este logro es resultado de las gestiones del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la Secretaría de Turismo estatal, dirigida por el Mtro. Simón Quiñones Orozco, en coordinación con autoridades federales, locales y el sector privado.

“Estamos muy contentos y seguiremos colaborando con el Gobierno de México para recuperar un sector tan importante como este”, señaló Simón Quiñones Orozco, titular de la Sectur Guerrero, quien recibió personalmente a pasajeros y tripulantes del Carnival Legend.

El funcionario destacó que Acapulco cumple con los más altos estándares internacionales para recibir cruceros de talla mundial y que este arribo marca el inicio de una nueva etapa de reposicionamiento internacional para el destino.

Más cruceros y turismo sustentable para Guerrero

Para la temporada 2025–2026, se prevé la llegada de más de 23 cruceros internacionales a Acapulco, lo que consolida su recuperación dentro del turismo marítimo.

Actualmente, el destino cuenta con 16,202 habitaciones distribuidas en 290 hoteles, reflejo de la renovación de su infraestructura turística y la confianza de inversionistas y visitantes.

Asimismo, se anunció que en 2027 Carnival Cruise Line retomará de manera regular sus operaciones con el arribo del crucero Carnival Fiorenze, fortaleciendo la presencia de Acapulco en las rutas internacionales del Pacífico mexicano.

El puerto también avanza en materia de sustentabilidad. La SEMARNAT lo reconoció por cumplir con los protocolos adecuados para la observación responsable de ballenas, actividad que se llevará a cabo del 15 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026 en los municipios de Técpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Acapulco.

Un puerto que vuelve a brillar

El regreso de Carnival Cruise Line simboliza una nueva etapa para Acapulco, un destino que renace con fuerza, confianza y proyección internacional, reafirmando su posición como el puerto más emblemático de México y puerta de entrada al turismo global.