ATELIER Playa Mujeres recibe premio Travelers’ Choice 2025

TURISMO

El restaurante María Dolores by Edgar Núñez, ubicado en el resort ATELIER Playa Mujeres, fue distinguido con el premio Travelers’ Choice Awards 2025, otorgado por Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo.

El ATELIER Playa Mujeres, un All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas, con concepto todo incluido solo para adultos, forma parte de la operadora mexicana ADH – ATELIER de Hoteles, reconocida por su propuesta de hospitalidad basada en el lujo, el arte y la innovación.

Los Travelers’ Choice Awards reconocen cada año a los mejores establecimientos del mundo, destacando solo al 10% de los perfiles más populares a nivel global. El premio se determina a partir de millones de reseñas y opiniones de viajeros reales, que valoran la calidad de la experiencia, el servicio y la satisfacción general.

“Este reconocimiento de Tripadvisor nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo y la pasión de todo nuestro equipo, liderado por el Chef Edgar Núñez. María Dolores no solo celebra la riqueza de la cocina mexicana moderna, sino que ofrece experiencias culinarias que sorprenden y enamoran a nuestros comensales. Estar entre los restaurantes favoritos de viajeros internacionales reafirma nuestro compromiso de seguir elevando cada experiencia con la excelencia que distingue a ATELIER Playa Mujeres”, expresó Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles.

En María Dolores, cada platillo representa una expresión contemporánea de la gastronomía mexicana. El Chef Edgar Núñez combina ingredientes locales y de temporada con técnicas modernas, logrando sabores frescos, auténticos y sofisticados que transforman cada comida en una experiencia memorable.

Con esta distinción, ATELIER Playa Mujeres y María Dolores by Edgar Núñez consolidan su posición como referentes de la hospitalidad y la alta cocina mexicana a nivel internacional.

