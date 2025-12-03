Innovación para mejorar la experiencia de reserva

PriceTravel Holding, líder en distribución turística global, anunció una nueva alianza estratégica con Decameron All Inclusive Hotels & Resorts con el objetivo de fortalecer la presencia digital de la cadena hotelera en México, Latinoamérica y Estados Unidos.

A través de su unidad de negocio PriceAffiliates, la compañía implementará un motor de reservaciones de paquetes dinámicos, que permitirá combinar hospedaje, vuelos y servicios adicionales en un solo proceso de compra. Esta herramienta está diseñada para ofrecer una experiencia ágil, competitiva y completamente adaptada al comportamiento del viajero latinoamericano.

Experiencia de reserva optimizada para el mercado latinoamericano

La conexión directa con aerolíneas y la integración de métodos de pago locales permitirá a los huéspedes de Decameron acceder a tarifas aéreas preferenciales, precios competitivos y un proceso de reserva simplificado. La cadena, reconocida por su oferta “todo incluido” y su fuerte presencia en Latinoamérica y el Caribe, amplía así su alcance en mercados clave.

Además, el call center especializado de PriceAffiliates, dedicado al producto Decameron, ofrecerá atención personalizada durante todo el proceso de compra, fortaleciendo la satisfacción y fidelidad de los huéspedes.

Voces de liderazgo: tecnología, servicio y crecimiento

Juan Socas, Chief Commercial Officer (CCO) de PriceTravel Holding, destacó el valor de la alianza:

“Nuestra tecnología, contenido, formas de pago y servicio especializado permiten a nuestros socios incrementar la tasa de conversión, aumentar la rentabilidad y fidelidad de los clientes.”

Por su parte, David Pressler, vicepresidente comercial de Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, subrayó el impacto positivo de la integración:

“Estamos entusiasmados de sumar las capacidades tecnológicas. Esta colaboración nos permitirá ofrecer más opciones, mayor flexibilidad y una experiencia de reserva superior a nuestros huéspedes.”

Un socio estratégico para la industria turística

Con esta colaboración, PriceTravel Holding reafirma su posición como un aliado clave en la distribución turística global. Actualmente, más de 300 empresas —entre hoteles, aerolíneas, bancos, tiendas departamentales y agencias de viajes— confían en la tecnología, marca blanca y soluciones digitales de PriceAffiliates para potenciar su crecimiento y maximizar su alcance comercial.