Chihuahua recibe el premio “Ángel del Turismo 2025” por su promoción global

Publicado

Hace 5 horas

en

Chihuahua y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah, Chihuahua! fueron distinguidos con el premio “Ángel del Turismo 2025”, al ser seleccionados como la mejor estrategia de promoción turística a nivel internacional.

La evaluación estuvo a cargo de directivos y presidentes de organizaciones como el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, Turismo MobilityADO, la Asociación Profesional de Gestión de Convenciones y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, entre otras. Tras comparar a los candidatos, el jurado determinó que Chihuahua cuenta con el esquema de promoción más sólido entre los destinos turísticos del país.

El premio “Ángel del Turismo” reconoce a las personas, empresas e instituciones que destacan en innovación, emprendimiento, promoción, trayectoria, legado, gestión pública, sustentabilidad, transporte, hotelería, gastronomía y preservación del patrimonio cultural, natural y artístico de México.

Este reconocimiento se suma a otra distinción obtenida recientemente: Chihuahua fue nombrado “Destino Turístico por Descubrir” en los premios Marcas de Confianza México 2025, organizados por la revista Selecciones de Reader’s Digest.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, destacó que la dependencia continúa impulsando acciones para motivar a visitantes nacionales y extranjeros a elegir Chihuahua como su próximo destino de viaje.

Durante la presente administración, el estado ha acumulado diversos galardones. Solo en el Tianguis Turístico de México, realizado en Baja California en abril, Chihuahua obtuvo nueve premios en distintas categorías, superando al resto de las entidades del país.

