Inauguran Casa de Cultura Villa de Antequera

El Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural Banamex anunciaron la inauguración de su nueva Casa de Cultura en la ciudad de Oaxaca: Casa Villa de Antequera. www.fomentoculturalbanamex.org

En un comunicado se indica que Casa Villa de Antequera contará con tres exposiciones:

El México de los mexicanos III, muestra que presenta 34 fotografías resultado del concurso homónimo celebrado en 2024 que retrata al México contemporáneo a través de la lente de fotógrafos galardonados.

Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca, exposición con más de 103 piezas realizadas por 52 artesanos, entre ellos: Carlomagno y Magdalena Pedro, Román Gutiérrez, Pedro Mendoza y Remigio Mestas, entre otros.

Una muestra de obras realizadas por los pintores oaxaqueños Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales y Sergio Hernández, perteneciente a la Colección de Pintura del Banco Nacional de México.

Además, la Casa cuenta con un módulo audiovisual que presenta leyendas de Oaxaca, basadas en la obra del cronista de la ciudad, así como maquetas y un video sobre las Casas Señoriales del Banco Nacional de México.

Casa Villa de Antequera muestra el carácter arquitectónico de Oaxaca, luciendo arcos de medio punto y detalles de cantera verde, aspectos característicos de la capital del estado que han valido para que el centro histórico de esta ciudad sea considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

Dentro de su misión de conservación del patrimonio cultural de nuestro país, el Banco Nacional de México adquirió este inmueble en 1896 con el objetivo de rescatarlo y adecuarlo como una sucursal.

En 2023 Banamex determinó abrir una nueva sede cultural en la ciudad de Oaxaca. La planta alta del inmueble ha sido rehabilitada por el área de Inmuebles del Banco entre agosto de 2024 y marzo de 2025, dotándola con salas totalmente equipadas con los sistemas de seguridad, climatización y tecnología requeridos para albergar exposiciones temporales.

La nueva y sexta sede cultural del Banco Nacional de México se une al circuito en la Ciudad de México con el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide y el Foro, Museo Casa Montejo en Mérida, la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende y el Palacio de los Condes del Valle de Súchil en Durango.