Norte 19 refuerza rentabilidad hotelera y expansión

Norte 19, compañía dedicada a la administración, operación y desarrollo de hoteles, inició en el segundo trimestre de 2025 una nueva etapa enfocada en fortalecer la rentabilidad y optimizar la eficiencia operativa, por encima del crecimiento acelerado.

La empresa, que recientemente nombró a Eduardo Ymay Seeman como CEO y director general, reforzará su actividad principal: la operación hotelera. Mantendrá su alianza con Marriott Internacional para aprovechar su red de distribución y reducir costos, además de capitalizar el incremento de 40% en huéspedes extranjeros. Actualmente, opera más de 150 hoteles y 17,000 habitaciones, y consolida su negocio de alimentos y bebidas, que en 2024 generó ingresos por 255 millones de pesos.

Como parte de su plan estratégico, Norte 19 implementó medidas de ajuste como la reducción de plantilla y la cancelación de su unidad de tecnología, acciones que generarán ahorros anuales por más de 200 millones de pesos. También avanza en la firma de nueve contratos de gestión en Chile, Perú y El Salvador, siguiendo un modelo de crecimiento con bajos activos.

En el plano financiero, la compañía refinanció su crédito sindicado por 2,928 millones de pesos para mejorar liquidez y flexibilidad, y continuará desinvirtiendo activos no estratégicos para reducir su deuda neta a EBITDA por debajo de 3.0 veces.

Norte 19 mantiene como objetivo un crecimiento sostenible y de alto valor para sus inversionistas, respaldado por una estrategia que prioriza la eficiencia, la rentabilidad y la optimización de recursos.