ATELIER Playa Mujeres gana el Shiji ReviewPro Award 2025

ATELIER Playa Mujeres®, el All-Suites Luxury Resort 5+ estrellas bajo el concepto todo incluido sólo para adultos de la operadora mexicana ADH – ATELIER de Hoteles®, fue distinguido con el Shiji ReviewPro Award a la Gestión de Reputación Online, en el marco de los Preferred Awards of Excellence 2025.

Este reconocimiento, otorgado dentro de un portafolio global de más de 600 hoteles, resorts y residencias, resalta a las propiedades que representan lo mejor de la hospitalidad internacional. Los premios Shiji ReviewPro destacan la excelencia en servicio al cliente, calidad de instalaciones y satisfacción de huéspedes.

Mascia Nadin, Chief Operating Officer de ADH – ATELIER de Hoteles, señaló:

“En ATELIER Playa Mujeres monitoreamos y gestionamos constantemente la reputación online y el nivel de satisfacción de nuestros huéspedes. Por ello, es un orgullo que Preferred Hotels & Resorts nos reconozca como el hotel con mejor reputación entre sus clientes”.

Para la nominación, los hoteles deben situarse entre los mejor calificados de su región, dentro del Programa de Aseguramiento de Calidad Integrado de Preferred Hotels & Resorts, que contempla inspecciones presenciales y retroalimentación en tiempo real de los principales sitios de reseñas a nivel global.

Por su parte, Robert Van Ness, Vicepresidente Ejecutivo de Preferred Hotels & Resorts, subrayó:

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones a ATELIER Playa Mujeres por recibir el Shiji ReviewPro Award. Como uno de los distinguidos miembros de Preferred Hotels & Resorts, esta propiedad representa la esencia del lujo moderno todo incluido, con una sobresaliente reputación digital que respalda este reconocimiento. Su impactante diseño arquitectónico, entornos naturales y oferta culinaria de clase mundial, incluyendo un restaurante recomendado por la Guía MICHELIN, consolidan al resort como un destino de primer nivel para los viajeros más exigentes”.

Con este premio, ATELIER Playa Mujeres reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de hospitalidad de lujo que destacan por la innovación, el servicio y la excelencia.