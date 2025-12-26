Conéctate con nosotros

Exploremos al Estilo Jalisco impulsa inclusión y turismo en 49 destinos

Publicado

Hace 24 horas

Exploremos al Estilo Jalisco impulsa inclusión y turismo en 49 destinos

En 2025, Exploremos al Estilo Jalisco realizó 67 recorridos gratuitos en 49 destinos y siete atracciones turísticas, beneficiando a más de 3 mil personas y generando una derrama económica superior a un millón de pesos.

Con el objetivo de garantizar que el turismo sea accesible para todas y todos, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) concluyó con éxito el programa Exploremos al Estilo Jalisco, una estrategia de turismo social que permite a la población conocer y disfrutar la riqueza cultural, natural y turística del estado, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el orgullo por la identidad jalisciense.

Durante 2025, el programa llevó a cabo 67 recorridos gratuitos en 11 modalidades, además de 14 visitas empresariales al Zoológico Guadalajara, alcanzando un total de 49 destinos y siete atracciones turísticas, entre ellos los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco.

Estos resultados reflejan un crecimiento respecto a 2024, cuando se visitaron 42 destinos y cinco atracciones turísticas, lo que evidencia la expansión y diversificación de la oferta turística del programa.

Impacto social y económico

Las acciones de Exploremos al Estilo Jalisco beneficiaron a 3 mil 285 personas, incluyendo 728 adultos mayores y 829 familias que participaron en alguno de los recorridos. Asimismo, los sorteos realizados en el Área Metropolitana de Guadalajara reunieron a mil 321 asistentes.

En términos financieros, el programa mantuvo en 2025 un presupuesto de 2.4 millones de pesos, incrementó el número de recorridos de 65 a 67 y elevó la derrama económica de 880 mil 584 pesos a 1 millón 30 mil 791 pesos, con un impacto directo de 735 mil pesos en prestadores de servicios turísticos.

Turismo incluyente y descentralizado

Como parte de la estrategia de descentralización, se realizaron 13 recorridos con origen en municipios del interior del estado, ampliando las oportunidades de participación y fortaleciendo la oferta turística fuera de la Zona Metropolitana.

La participación ciudadana reafirmó el carácter social del programa: 39 por ciento de los beneficiarios acudió por primera vez, 73 por ciento no conocía el destino visitado y 99 por ciento expresó satisfacción con la atención recibida.

El programa también impulsó acciones de inclusión social. La comunidad Nahua de Tuxpan realizó un viaje a Costalegre, mientras que habitantes de Cuautitlán de García Barragán recorrieron el Área Metropolitana de Guadalajara, beneficiando a 88 personas con hospedaje, transporte y guía especializado.

En coordinación con el Sistema DIF Jalisco, se llevaron a cabo cuatro recorridos a Costalegre para personas con discapacidad, con hospedaje y actividades en el Tapatío Tour, beneficiando a 192 personas. Además, se gestionaron tres recorridos adicionales para niñas, niños, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia, alcanzando a 105 personas.

Con una derrama económica superior a un millón 30 mil pesos, Exploremos al Estilo Jalisco reafirma su compromiso con el turismo social, la inclusión, el fortalecimiento de la economía local y la generación de experiencias que promueven el orgullo y la identidad entre las y los jaliscienses.

