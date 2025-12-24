Guadalajara, destino ideal para celebrar las fiestas en hoteles

Jalisco es reconocido por su mexicanidad, su cultura, sus tradiciones y su amplia diversidad gastronómica. Durante las fiestas decembrinas, Guadalajara se consolida como un destino ideal para celebrar la Navidad, gracias a su destacada oferta hotelera, que ofrece experiencias diseñadas para disfrutar en un ambiente cálido, familiar y lleno de sabor.

Los hoteles de la Perla Tapatía engalanan la temporada con cenas especiales que incluyen música en vivo, menús de alta calidad, maridajes sofisticados y platillos tradicionales, creando veladas llenas de magia y comodidad para residentes y visitantes.

Para quienes buscan una opción tipo buffet en la Zona Minerva, Krystal Urban Guadalajara ofrece una alternativa accesible para la cena de Nochebuena. Su menú navideño incluye crema de calabaza de Castilla, barra de ensaladas, carnes frías, romeritos y bacalao a la vizcaína, entre otros platillos. La experiencia se complementa con ponche de bienvenida, copa de vino espumoso y música de DJ.

The Westin Guadalajara presenta una propuesta de tres tiempos que inicia con crema de espárragos y queso gorgonzola, seguida de picaña braseada o lubina a la vizcaína. El cierre dulce está a cargo de un tamal de chocolate amargo de Ajijic, acompañado de salsa de café, queso de cabra y quenelle de vainilla. La velada incluye barra libre de vino blanco y tinto, tequila, whisky, ron y cerveza nacional.

Para quienes viajan con niños pequeños, Barceló Guadalajara y el Hotel RIU Decápolis Urban Restaurant destacan por combinar elegancia con un ambiente familiar, al contar con áreas infantiles, payasos y la presencia de Santa Claus, garantizando momentos de diversión para toda la familia.

Holiday Inn Guadalajara Expo ofrece una experiencia especial en su Salón Jacarandas, donde además de degustar exquisitos guisos, los asistentes disfrutan de una vista privilegiada de la ciudad. Por su parte, JW Marriott Guadalajara propone veladas de alta categoría con gastronomía de primer nivel y show musical en vivo. Para quienes prefieren un ambiente más íntimo, Holiday Inn Guadalajara Select y el Hotel RIU Restaurante Chardonnay ofrecen cenas acompañadas de música de saxofón.

Asimismo, algunos hoteles ponen a disposición opciones “para llevar”, ideales para quienes desean disfrutar de una cena navideña sin cocinar. Hilton Guadalajara Midtown ofrece paquetes familiares con pavo horneado y relleno, puré de papa, pastas y ensalada Waldorf, mientras que Sheraton Guadalajara Expo destaca platillos como prime rib, lasaña boloñesa, papa galeana al cajún y confitadas con alioli de serrano.

Las autoridades turísticas recomiendan realizar reservaciones con anticipación para asegurar una experiencia sin contratiempos y disfrutar plenamente de estas celebraciones.

Además de la oferta gastronómica, Guadalajara invita a recorrer su Centro Histórico, decorado con luces y un emblemático árbol navideño, así como a disfrutar de espectáculos decembrinos como el parque temático Navidalia, el evento Ilusionante y el tradicional Cascanueces, que se presenta en el Teatro Degollado.

Guadalajara ofrece en esta temporada una combinación única de hospitalidad, gastronomía y tradición, ideal para disfrutar de la Navidad en uno de los destinos más emblemáticos de México.

Para mayor información:

👉 https://visitagdl.com/ofvc/