Balfour Miami Beach se une a Registry Collection Hotels de Wyndham

Con décadas de historia y un estilo inconfundible, Balfour Miami Beach se incorpora a Registry Collection Hotels, una de las 25 marcas de Wyndham Hotels & Resorts, sumando su esencia Art Déco a la cuidada selección de hoteles independientes de alto nivel que distingue a la colección.

Este emblemático hotel de 82 habitaciones, ubicado al sur de la Quinta Avenida, representa el punto de encuentro entre el glamour de la época dorada de Miami y la sofisticación contemporánea de la ciudad, marcando un nuevo capítulo para uno de los destinos más icónicos de South Beach.

Pie de foto: Diseñado por el reconocido arquitecto Anton Skislewicz, Balfour Miami Beach —ahora parte de Registry Collection— sitúa a sus huéspedes en el corazón del Distrito Art Déco de Miami, reconocido por su arquitectura distintiva, neones vibrantes y una atmósfera glamorosa.

Un refugio histórico con espíritu contemporáneo

Referente de South Beach desde 1940, el hotel conserva su esencia original a través de su fachada en tonos pastel y detalles en terrazo, ahora reinterpretados con una visión moderna y vibrante, fiel al estilo miamense. Su terraza con alberca, la oferta gastronómica y los espacios sociales abiertos y relajados capturan la energía de la ciudad, a solo unos pasos de playas soleadas y calles llenas de vida.

“En el corazón de Miami Beach, Balfour combina un diseño discretamente audaz con un estilo de lujo relajado y accesible que resulta naturalmente acogedor. Su ubicación frente a la playa, el carácter de su icónico vecindario y la calidez del servicio lo convierten en un hotel distintivo, memorable y perfectamente alineado con el portafolio de estadías icónicas de Registry Collection”, señaló Leo Danese, Vicepresidente de Marcas Lifestyle de Wyndham Hotels & Resorts.

Por su parte, Andrew Stegen, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de FullG CRE Investments, destacó que “durante generaciones, Balfour ha sido un lugar al que los huéspedes regresan no solo por su encanto Art Déco o la atmósfera del sur de la Quinta Avenida, sino por la sensación de cercanía que hace que todos se sientan como en casa. Hoy, junto a Registry Collection Hotels, este espíritu se comparte con más viajeros, sin perder la esencia que hace único al hotel”.

Diseño, confort y experiencia local

Diseñado en 1940 por el arquitecto Art Déco Anton Skislewicz, Balfour Miami Beach se distribuye en dos edificios cuidadosamente restaurados, conectados por un patio rodeado de palmeras. Sus habitaciones y suites equilibran el carácter de mediados del siglo XX con comodidades contemporáneas de lujo, como pisos con diseño en espiga, ropa de cama italiana Frette, duchas tipo lluvia con mármol, café Lavazza en la habitación y amenidades de baño de The Botanist & The Chemist.

La experiencia se complementa con camastros de playa de cortesía frente al Atlántico, así como una propuesta gastronómica encabezada por Laurel, restaurante que fusiona sabores mediterráneos con la esencia de South Beach, y SoFi Coffee, el café artesanal del hotel. Además, los huéspedes cuentan con bicicletas de cortesía, sesiones de wellness los fines de semana y políticas pet-friendly.

Una nueva joya dentro de Registry Collection Hotels

Con su integración a Registry Collection Hotels, Balfour Miami Beach se suma a un portafolio global de propiedades independientes reconocidas por su diseño cuidado y una identidad local sólida. Entre las incorporaciones recientes destacan Bristol Panamá, The Mining Exchange en Colorado Springs y Ajul Luxury Hotel & Spa Resort en Halkidiki, Grecia, que marcó el debut de la marca en Europa. Asimismo, Wyndham anunció planes de expansión en India a partir de 2026.

Registry Collection mantiene su compromiso de destacar hoteles con visión auténtica, respaldados por la escala global de Wyndham, su red de distribución y el alcance de sus aproximadamente 121 millones de miembros de Wyndham Rewards.

Cabe destacar que El Bristol Panamá, parte de Registry Collection, fue reconocido por Forbes Travel Guide al integrar su lista 2025, consolidándose como un referente de excelencia por su servicio personalizado, atmósfera sofisticada y diseño que fusiona elegancia atemporal con identidad local.

Como incentivo adicional, por tiempo limitado, los miembros de Wyndham Rewards pueden obtener 7,500 puntos de bonificación al reservar la Tarifa Wyndham Rewards y completar una estadía elegible. Las reservaciones deben realizarse antes del 20 de marzo de 2026, con estancias completadas antes del 31 de diciembre de 2026. La oferta es válida únicamente en reservaciones directas, con un límite de una por miembro.