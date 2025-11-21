Nueva ruta directa Puerto Vallarta–Las Vegas en 2026

Viajar entre Puerto Vallarta y Las Vegas será más accesible, directo y conveniente a partir del 6 de junio de 2026. Southwest Airlines operará una nueva ruta sin escalas entre ambos destinos, lo que fortalecerá la conectividad turística y abrirá oportunidades tanto para viajeros mexicanos que buscan una escapada urbana como para visitantes estadounidenses interesados en las playas del Pacífico mexicano.

La nueva ruta Las Vegas–Puerto Vallarta se suma al crecimiento constante del Aeropuerto de Puerto Vallarta, que actualmente conecta con 54 destinos nacionales e internacionales. Con esta operación, Southwest alcanzará siete rutas directas desde Estados Unidos hacia Vallarta, entre ellas Denver, Houston, Orange County, Sacramento, Austin y Phoenix, además de la conexión San Diego–Puerto Vallarta que iniciará en marzo de 2026.

Para quienes viajan desde Puerto Vallarta hacia Las Vegas, este vuelo representa un acceso más sencillo a una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos, reconocida por su oferta de espectáculos, gastronomía de talla mundial, entretenimiento, convenciones y hotelería icónica. De acuerdo con la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), la ciudad recibió más de 40 millones de visitantes en 2024.

En sentido inverso, quienes vuelan desde Las Vegas hacia Puerto Vallarta encontrarán la puerta más eficiente al Pacífico mexicano. El aeropuerto está ubicado a solo 15 minutos del centro de la ciudad y a menos de una hora de puntos clave como Punta Mita y Sayulita, lo que facilita el acceso a playas, cultura, gastronomía local y experiencias naturales destacadas.

La apertura de esta ruta llega en un momento estratégico, ya que Estados Unidos será sede del Mundial de Futbol 2026, un evento que incrementará la movilidad turística entre ambos países. Puerto Vallarta se consolida así como una opción ideal para quienes buscan combinar partidos en sedes cercanas como Los Ángeles y Guadalajara con unos días de descanso frente al mar.

El Aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra en plena expansión, con una inversión superior a 9,200 millones de pesos para la construcción del Nuevo Edificio Terminal. Este espacio superará los 74 mil m², sumará 15 posiciones adicionales de contacto y contará con certificación LEED Gold en sostenibilidad y eficiencia energética.

La obra, que concluirá en 2027, permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, optimizar procesos de llegada y salida y mejorar la experiencia del pasajero, particularmente para un mercado internacional en crecimiento.

Al cierre de octubre de 2025, el aeropuerto movilizó 5.6 millones de pasajeros nacionales e internacionales, consolidándose como un punto estratégico para el desarrollo turístico regional y como la puerta de entrada más eficiente al corredor Puerto Vallarta–Riviera Nayarit.