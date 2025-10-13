Conéctate con nosotros

FINSA lanza programa integral de eficiencia energética y resiliencia operativa en parques industriales

Hace 12 horas

FINSA anunció el lanzamiento de un programa integral de eficiencia energética y descarbonización que abarcará todos sus parques industriales en México, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica, optimizar el uso energético y asegurar un suministro confiable, sostenible y competitivo.

El programa incluye generación solar distribuida, almacenamiento de energía, mitigación de interrupciones eléctricas, participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y una plataforma digital de monitoreo en tiempo real. Todas las soluciones se ofrecen bajo un modelo sin inversión inicial (CAPEX), lo que permite a los inquilinos acceder a beneficios inmediatos como ahorros en tarifas, continuidad operativa y reducción verificable de emisiones de CO₂, alineadas con compromisos ESG y SBTi.

El futuro de la industria depende de contar con energía confiable, competitiva y limpia. Con este programa, nuestros clientes acceden a soluciones de clase mundial que les generan ahorros y resiliencia energética desde el primer día”, señaló Sergio Argüelles, presidente y CEO de FINSA.

La iniciativa forma parte de FINSA Energy, que contempla la construcción de subestaciones y líneas de transmisión para consolidar la infraestructura eléctrica de sus desarrollos y fortalecer la competitividad industrial del país.

temas relacionados:
