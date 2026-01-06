Mercado laboral en México hacia 2026: cambios, regulación y cumplimiento

El mercado laboral en México atraviesa una etapa de transformación profunda, marcada por un entorno regulatorio más estricto y mayores exigencias en materia de cumplimiento, formalidad y protección de los derechos laborales. De cara a 2026, las empresas deberán adaptarse a nuevas disposiciones legales que impactarán directamente su operación, estructura de costos y gestión del talento.

Entre los cambios más relevantes destaca la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya implementación iniciará en mayo de 2026 y avanzará de forma progresiva hasta su aplicación total en 2030. A este ajuste se suman el incremento al salario mínimo, orientado a fortalecer el poder adquisitivo, así como la posible incorporación de nuevos días feriados, factores que obligarán a una planeación operativa y financiera más rigurosa.

Asimismo, la Ley Silla, vigente desde junio de 2025, establece la obligación de garantizar pausas adecuadas y asientos con respaldo para personas que desempeñan actividades prolongadas de pie. A este marco se añaden la regulación del trabajo en plataformas digitales, la implementación del registro electrónico de la jornada laboral y una mayor protección del salario frente a deducciones injustificadas, medidas que elevan el nivel de supervisión y cumplimiento para los empleadores.

Este escenario se desarrolla en un contexto donde la formalidad empresarial continúa siendo un reto. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de las empresas que se registraron en 2021 en el Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y que debían renovar su inscripción en 2024, sólo el 53 % logró cumplir nuevamente con los requisitos. Esto implica que prácticamente la mitad de las compañías quedó fuera del registro, reflejando rezagos en profesionalización, deficiencias administrativas y, en algunos casos, desinterés por operar dentro de los márgenes de la formalidad.

“El mercado laboral mexicano avanza hacia un modelo más regulado y centrado en el bienestar de las personas, lo que exige a las empresas una planeación más estratégica del talento. La adaptación a las nuevas disposiciones laborales, junto con la especialización sectorial y el enfoque regional, será clave para sostener la empleabilidad y la competitividad de las organizaciones hacia 2026 y 2027”, señaló Óscar G. Zato, director general de Grupo EULEN México.

El panorama que se perfila confirma que el futuro del empleo en México estará marcado por mayor supervisión, procesos más robustos y una clara exigencia de profesionalización. En este nuevo entorno, contar con socios especializados no sólo facilita el cumplimiento normativo, sino que se convierte en una ventaja competitiva.

En este contexto, Grupo EULEN México refrenda su compromiso con el desarrollo del empleo formal, la profesionalización del talento y la adopción de modelos laborales responsables. La compañía mantiene alineada su estrategia de crecimiento con las tendencias del mercado y el nuevo marco regulatorio, con el objetivo de contribuir a un entorno laboral más competitivo, sostenible y centrado en las personas en los próximos años.