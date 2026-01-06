Por solidez financiera, Infonavit prescinde de Moodys

En referencia al comunicado de Moody’s Local México sobre el retiro de la evaluación de la calidad de administrador de hipotecas residenciales del INFONAVIT, se informa que el Instituto consideró no necesaria la recontratación de la calificadora, al prever la liquidación anticipada de los Certificados de Vivienda (CEDEVIS) durante enero de 2026, en los términos más convenientes.

Esta decisión se sustenta en la solidez financiera que actualmente mantiene el Instituto, resultado de la política salarial iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permite al INFONAVIT llevar a cabo la liquidación anticipada de dos emisiones de CEDEVIS que tiene vigentes.

Con la liquidación total de estas emisiones, concluye la obligación de mantener vigente la evaluación de calidad como administrador de hipotecas, la cual era realizada por la calificadora Moody’s Local México, por lo que el INFONAVIT consideró no necesaria su recontratación.

Los CEDEVIS son certificados bursátiles fiduciarios respaldados por hipotecas originadas por el INFONAVIT, que fungieron, hasta 2015, como una fuente alterna de financiamiento ante la falta de liquidez que enfrentaba el Instituto, derivada de una mala política salarial en el país.

En relación a la solidez financiera del Instituto, es importante recordar que previo al sexenio anterior, los recursos del Fondo de la Vivienda ascendían a 146 mil millones de pesos; con el aumento constante al salario mínimo a partir del año 2019, dichos recursos superan hoy el billón de pesos, lo que permite al Instituto contar con recursos suficientes para financiar la construcción de un millón 200 mil viviendas y su programa de crédito, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El INFONAVIT reitera su compromiso con el manejo responsable de los recursos de las y los derechohabientes, a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y generar rendimientos que permitan a las y los trabajadores mejorar su calidad de vida al final de su etapa laboral, al recibir los recursos de su Subcuenta de Vivienda.

Retiro por razones de negocio

De acuerdo con un comunicado del pasado 2 de enero, la agencia calificadora retiró la evaluación que reconocía al Infonavit como uno de los administradores de hipotecas residenciales con mejores prácticas del mercado.

El análisis incorporó las modificaciones a la Ley del Infonavit, que ampliaron las facultades del organismo para coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de vivienda, tanto para adquisición en propiedad como para arrendamiento social por los trabajadores.

En ese contexto, también se tomó en cuenta la creación de la empresa filial Infonavit Constructora, S.A. de C.V., orientada a cumplir los objetivos y políticas de interés social del Instituto.

La calificadora precisó que el retiro no está relacionado con un deterioro en el desempeño del Instituto, sino que obedece a “razones propias del negocio”, lo que indica que la decisión se tomó por motivos internos que no serán revelados.