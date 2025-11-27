¿Conoce la Modalidad 10 para acceder al IMSS?

Con la finalidad de que cuentes con la información necesaria para tener un retiro digno y alcanzar el futuro que deseas, Afore Sura explica cómo las personas que trabajan de manera independiente pueden planificar su retiro mediante la Modalidad 10, también conocida como “Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS”, sus características y beneficios.

“La Modalidad 10 es un esquema pensado para quienes trabajan por cuenta propia que les permite acceder de una forma segura a servicios médicos y prestaciones sociales y una cuenta Afore para que incrementen sus ahorros. Cada trabajador puede elegir el monto de su aportación, lo que les da un mayor control sobre su estabilidad financiera, tanto en el presente como en el futuro. Nunca es demasiado temprano para empezar a ahorrar”, explicó Gerardo Chavarría, Gerente de Iniciativas de Negocio de Afore SURA.

Cuando pensamos en seguridad social y planes de retiro laboral solemos imaginar que sólo los trabajadores formales pueden acceder a estos beneficios. Sin embargo, las 12.9 millones de personas trabajadoras independientes que laboran en México, de acuerdo con datos del INEGI, también pueden afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizar aportaciones voluntarias y planificar su jubilación.

¿En qué consiste la modalidad 10?

La Modalidad 10 es un esquema enfocado en trabajadores no asalariados como profesionales, comerciantes en pequeños negocios, artesanos, etc. que les permite afiliarse al IMSS para que puedan sumar tiempo de cotización y, por consiguiente, ahorrar para su retiro, acceder a la seguridad social y extender este derecho a sus beneficiarios legales.

Por otra parte, los trabajadores independientes también pueden abrir una cuenta Afore sin tener que cotizar en el IMSS, que les permita ahorrar para su retiro de acuerdo a sus posibilidades.

Este tipo de cuentas, a diferencia del esquema de dicho instituto, están enfocadas en incrementar sus aportaciones, las cuales son deducibles de impuestos, siempre y cuando presenten declaración de impuestos ante el SAT.

¿Cuáles son los beneficios de esta modalidad?

Las personas trabajadoras independientes que se afilien al IMSS podrán acceder a los siguientes beneficios:

• Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos

• Incapacidades

• Pensión por invalidez y vida

• Fondo para el retiro

• Prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías

• Ahorro en la subcuenta de INFONAVIT y acceso a un crédito para una vivienda, así como a toda la gama de

productos y servicios que ofrece dicha institución

¿Cómo afiliarse al IMSS si eres trabajador independiente?

Si trabajas de manera independiente y deseas afiliarte al IMSS, deberás estar dado de baja en el régimen obligatorio y realizar el trámite mediante alguna de estas dos formas:

1. Por Internet, en la página del IMSS en la sección en accesos directos ingresar en “Personas trabajadoras independientes”.

2. En la Subdelegación que corresponda a tu domicilio.

En ambas opciones te solicitarán CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico.

Una vez realizado el trámite, deberás elegir el sueldo que aportarás al IMSS bajo el concepto Salario Base de Cotización (SBC), y realizar el pago de las cuotas que te correspondan. El monto es modificable y no podrá ser inferior al salario mínimo vigente de donde vivas ni mayor a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Cabe señalar que el pago de cuotas para INFONAVIT es opcional, pero en caso de que decidas hacerlo estas deberán ser el equivalente al 5 por ciento del ingreso que registraste. Una vez que estés incorporado al IMSS, contarás con una Cuenta Individual que podrás registrar en una Afore, lo cual te permitirá administrar, controlar e incrementar tu ahorro para el retiro.

Además, las personas que por cualquier circunstancia dejaron de trabajar formalmente también pueden reincorporarse en este esquema para que puedan seguir cotizando en el IMSS y ahorrar en su cuenta individual Afore.