CEEY celebra 20 años y presenta su Observatorio Social para impulsar la movilidad social en México

En el marco de su 20 aniversario, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó su estrategia institucional 2025–2030 y anunció la creación del Observatorio Social CEEY, una iniciativa que busca fortalecer el análisis, reconocimiento y diseño de políticas públicas orientadas a la movilidad social y la reducción de la pobreza en México.

Durante dos décadas, el CEEY se ha consolidado como una institución de investigación aplicada que genera evidencia rigurosa para comprender y transformar las decisiones que marcan el rumbo del país. A lo largo de este periodo, su trabajo ha demostrado que la baja movilidad social sigue siendo un desafío estructural.

De acuerdo con los datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023 (ESRU-EMOVI 2023):

La mitad de las personas nacidas en hogares con menos recursos no logran superarlos.

Tres de cada cuatro personas provenientes del grupo más bajo enfrentan hoy pobreza por ingresos.

El 75% de quienes tienen padres con educación primaria o menor no alcanzan el promedio nacional de escolaridad.

Estas cifras reflejan que el origen socioeconómico continúa determinando el destino de las personas, y que la desigualdad de oportunidades sigue siendo uno de los mayores retos para el desarrollo nacional.

Julio Serrano Espinosa, presidente del Consejo Directivo del CEEY, señaló que el objetivo estratégico en esta nueva etapa es “aprovechar el conocimiento acumulado y seguir generándolo, para transformarlo en acción tanto en el ámbito privado y social como en el de la política pública”.

Con su nueva estrategia institucional, el CEEY busca traducir la evidencia en acción, promoviendo alianzas con el sector empresarial y social, impulsando la formación de líderes comprometidos con la movilidad social y fortaleciendo los espacios de diálogo para convertir la investigación en decisiones que mejoren la vida de las personas.

El recién creado Observatorio Social CEEY será el eje de propuesta de política pública de esta nueva etapa. Su función será generar diagnósticos, dar seguimiento a las políticas sociales y difundir evidencia útil para la toma de decisiones efectivas. Este espacio estará dirigido por Gonzalo Hernández Licona, economista con amplia trayectoria en desarrollo y evaluación de políticas públicas, reconocido por su labor al frente del extinto CONEVAL como secretario ejecutivo.

Por su parte, la Dirección de Acción Empresarial y Social será encabezada por Beatriz Coll, quien aportará su experiencia en la vinculación entre los sectores social y empresarial.

Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY, destacó que “esta nueva etapa busca integrar la investigación, las políticas públicas y la acción social en un mismo propósito: construir un país donde la movilidad social sea posible para todas las personas”.

El CEEY subrayó la importancia de reconocer los avances en materia de desarrollo y aprender de ellos, analizando la evolución de la pobreza y las políticas públicas para orientar nuevas estrategias basadas en la igualdad de oportunidades. Con visión hacia 2030, el Centro reafirma su compromiso de generar conocimiento útil y promover acciones concretas que fortalezcan el bienestar y la justicia social en México.