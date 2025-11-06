Fibra Mty eleva en 19% su calificación GRESB 2025 y refuerza su liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa

Monterrey, N.L., 6 de noviembre de 2025. — Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente en México, mejoró su desempeño en sostenibilidad al elevar en 19% su calificación en la Evaluación Global de Bienes Raíces (GRESB) 2025, pasando de 62 puntos en 2024 a 74 puntos en 2025.

Con este resultado, Fibra Mty supera el promedio del sector (70 puntos) y mantiene su distintivo Green Star por tercer año consecutivo, reafirmando su compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La compañía obtuvo además una calificación de 99 puntos en el nivel A de divulgación pública GRESB, que reconoce las mejores prácticas en transparencia, rendición de cuentas y gobierno corporativo, consolidándose como un referente de transparencia entre las FIBRAs mexicanas.

En la evaluación, compuesta por 14 capítulos, Fibra Mty alcanzó calificación perfecta (100 puntos) en los apartados de Liderazgo, Políticas, Divulgación, Reporteo y Revisión de Datos, reflejo de su enfoque estratégico en fortalecer su modelo de gestión sostenible.

“Este resultado refrenda el compromiso continuo de Fibra Mty con la sostenibilidad, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de nuestro equipo, cuyo trabajo ha sido clave para avanzar en nuestras metas ASG”, señaló Jorge Avalos Carpinteyro, Director General de Fibra Mty.

Por su parte, Robert Slowko, Director de GRESB para las Américas, destacó que “Fibra Mty es un ejemplo de la cartera industrial mexicana que ha mejorado constantemente su programa de sostenibilidad durante los últimos tres años, consolidando una sólida trayectoria. En GRESB reconocemos sus esfuerzos y elogiamos su desempeño en liderazgo, políticas e informes. Fibra Mty es un modelo a seguir para otras empresas industriales en México y Latinoamérica.”

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) es el estándar global ASG para los mercados financieros especializados en bienes raíces. Cada año evalúa el desempeño de miles de activos inmobiliarios en todo el mundo, proporcionando información clave a inversionistas y gestores sobre riesgos, oportunidades y desempeño en sostenibilidad.