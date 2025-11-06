Conéctate con nosotros

Economía Inmobiliario Real Estate

Fibra Mty eleva en 19% su calificación GRESB 2025 y refuerza su liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa

Economía Noticias

CEEY celebra 20 años y presenta su Observatorio Social para impulsar la movilidad social en México

Economía FINANZAS

Fraudes y robo de datos, lo que preocupa a usuarios de la banca: Estudio

Economía

Inversión publicitaria en México supera 140 mil mdp en 2024 impulsada por lo digital

Economía Empresas Noticias

El comercio exterior representa 75% del PIB y es la columna vertebral de la economía mexicana: COMCE

Economía Empresas

Franquicias mexicanas llevarán el sello “Hecho en México” al Sudeste Asiático

Economía Especial Noticias

México tiene  oportunidad de ser la gran fábrica del mundo: FUNO

Economía Empresas

Empresas suizas impulsan el liderazgo femenino y la equidad de género en México

CONSTRUCCIÓN Economía FINANZAS Urbanismo

Banca podría participar en Vivienda de Bienestar con crédito de factoraje

Economía Tecnología

Grupo Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por Forbes México como líder en transformación digital

Economía

Fibra Mty eleva en 19% su calificación GRESB 2025 y refuerza su liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa

Publicado

Hace 17 segundos

en

Monterrey, N.L., 6 de noviembre de 2025. Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente en México, mejoró su desempeño en sostenibilidad al elevar en 19% su calificación en la Evaluación Global de Bienes Raíces (GRESB) 2025, pasando de 62 puntos en 2024 a 74 puntos en 2025.

Con este resultado, Fibra Mty supera el promedio del sector (70 puntos) y mantiene su distintivo Green Star por tercer año consecutivo, reafirmando su compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La compañía obtuvo además una calificación de 99 puntos en el nivel A de divulgación pública GRESB, que reconoce las mejores prácticas en transparencia, rendición de cuentas y gobierno corporativo, consolidándose como un referente de transparencia entre las FIBRAs mexicanas.

En la evaluación, compuesta por 14 capítulos, Fibra Mty alcanzó calificación perfecta (100 puntos) en los apartados de Liderazgo, Políticas, Divulgación, Reporteo y Revisión de Datos, reflejo de su enfoque estratégico en fortalecer su modelo de gestión sostenible.

“Este resultado refrenda el compromiso continuo de Fibra Mty con la sostenibilidad, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de nuestro equipo, cuyo trabajo ha sido clave para avanzar en nuestras metas ASG”, señaló Jorge Avalos Carpinteyro, Director General de Fibra Mty.

Por su parte, Robert Slowko, Director de GRESB para las Américas, destacó que “Fibra Mty es un ejemplo de la cartera industrial mexicana que ha mejorado constantemente su programa de sostenibilidad durante los últimos tres años, consolidando una sólida trayectoria. En GRESB reconocemos sus esfuerzos y elogiamos su desempeño en liderazgo, políticas e informes. Fibra Mty es un modelo a seguir para otras empresas industriales en México y Latinoamérica.”

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) es el estándar global ASG para los mercados financieros especializados en bienes raíces. Cada año evalúa el desempeño de miles de activos inmobiliarios en todo el mundo, proporcionando información clave a inversionistas y gestores sobre riesgos, oportunidades y desempeño en sostenibilidad.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.